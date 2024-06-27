Мнение
27.06.2024, 11:11

МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: назначение Каллас на европейскую должность станет для Эстонии избавлением?

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Премьер-министр Кая Каллас
Премьер-министр Кая Каллас
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Большинство жителей Эстонии с нетерпением ожидают новостей из Брюсселя, которые подтвердили бы, что Каю Каллас примут там с распростертыми объятиями, и политику Эстонии хотя бы на время удастся вывести из тупика, пишет председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс.

Темы ЕС зачастую кажутся людям скучными, однако случаются и исключения. Именно так происходит сейчас: все ждут решения – отправится ли Кая Каллас в Брюссель.

Пожалуй, до этого столько эмоций вызывала лишь тема „сахарного налога“ - тогда все обсуждали, какую сумму Эстонию обяжут выплачивать. Тем не менее, на пути нашего премьер-министра может встать другой премьер-министр – Джорджа Мелони. Хотелось бы надеяться, что с Мелони все же удастся договориться, так как политика Эстонии очень нуждается в изменениях, сопутствующих уходу премьер-министра, точнее - формировании нового правительства.

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