МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: назначение Каллас на европейскую должность станет для Эстонии избавлением?

Темы ЕС зачастую кажутся людям скучными, однако случаются и исключения. Именно так происходит сейчас: все ждут решения – отправится ли Кая Каллас в Брюссель .

Пожалуй, до этого столько эмоций вызывала лишь тема „сахарного налога“ - тогда все обсуждали, какую сумму Эстонию обяжут выплачивать. Тем не менее, на пути нашего премьер-министра может встать другой премьер-министр – Джорджа Мелони. Хотелось бы надеяться, что с Мелони все же удастся договориться, так как политика Эстонии очень нуждается в изменениях, сопутствующих уходу премьер-министра, точнее - формировании нового правительства.