27.06.2024, 11:11
МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: назначение Каллас на европейскую должность станет для Эстонии избавлением?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Большинство жителей Эстонии с нетерпением ожидают новостей из Брюсселя, которые подтвердили бы, что Каю Каллас примут там с распростертыми объятиями, и политику Эстонии хотя бы на время удастся вывести из тупика, пишет председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс.
Темы ЕС зачастую кажутся людям скучными, однако случаются и исключения. Именно так происходит сейчас: все ждут решения – отправится ли Кая Каллас в Брюссель.
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