Россия нанесла по Украине комбинированный удар ракетами и дронами

По предварительным данным, РФ запустила по Украине несколько десятков „шахедов“, крылатые ракеты „Калибр“, „Кинжал“, управляемые авиационные ракеты и бомбы, а также баллистику.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога длилась до 05:15.

Взрывы в связи с атакой российских войск слышали в разных регионах страны, включая Хмельницкую (Староконстантинов), Ивано-Франковскую, Полтавскую (Миргород), Киевскую, Николаевскую области.

По данным Николаевской ОВА, в области за ночь уничтожили шесть БпЛА типа Shahed 131/136 и три крылатые ракеты.

За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в том числе „Калибр“, „Кинжал“ и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

„К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Россия применила 6 ракет разных типов и 23 ударных БПЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 „Кинжал“ (из воздушного пространства Тамбовской области России);

4 крылатых ракеты „Калибр“ (с северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области России);

23 ударных БпЛА типа „Shahed-131/136“ (район пусков - Приморско-Ахтарск РФ).

Большую часть целей украинским защитникам удалось уничтожить, не сбили только „Кинжал“.

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