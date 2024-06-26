Президент Финляндии: закон о выдворении необходим, чтобы можно было рассмотреть вопрос об открытии восточной границы

Стубб в интервью сообщает, что, согласно финским разведданным, часть мигрантов в России ждет возможности попасть на финскую границу вблизи Санкт-Петербурга и в Ленобласти.

Президент считает так называемый закон о выдворении необходимым, чтобы можно было рассмотреть вопрос об открытии границы с Россией.

„Кроме того, Россия переправляла мигрантов, которых они называют просителями убежища, из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии. Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти – убедиться, что подобной деятельности будет положен конец“, – заявил Стубб.

Финляндия держит границу с РФ закрытой с конца прошлого года из-за того, что российская погранслужба начала направлять к финской границе людей из третьих стран без необходимых въездных документов. Руководство Финляндии считает подобные действия России гибридным влиянием.

Глава МВД: прямой связи нет

Министр внутренних дел Мари Рантанен („Истинные финны“) прокомментировала Yle возможность открытия восточной границы.

„Между открытием пунктов пропуска [на границе с Россией] и возможным вступлением в силу законопроекта [о выдворении], который сейчас рассматривается парламентом, нет прямой связи“, – заявила глава МВД.

При этом она допустила, что вопрос открытия границ может быть рассмотрен, если ситуация позволит это сделать.

Закон о выдворении вскоре будет представлен на рассмотрение в парламенте

Согласно законопроекту, его цель – противодействовать направляемой миграции. Закон предполагает, что власти могли бы на отдельном участке границы ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты на срок до одного месяца за раз.

Основанием для подобных ограничений служит обеспечение национальной безопасности Финляндии. Необходимость в применении ограничительных мер будет определять Госсовет совместно с президентом республики.