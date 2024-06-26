Президент Финляндии: закон о выдворении необходим, чтобы можно было рассмотреть вопрос об открытии восточной границы
Россия способна переместить на границу с Финляндией более тысячи мигрантов в течение нескольких часов, заявил президент Александер Стубб в интервью порталу MTV, пишет Yle.
Стубб в интервью сообщает, что, согласно финским разведданным, часть мигрантов в России ждет возможности попасть на финскую границу вблизи Санкт-Петербурга и в Ленобласти.
Президент считает так называемый закон о выдворении необходимым, чтобы можно было рассмотреть вопрос об открытии границы с Россией.
„Кроме того, Россия переправляла мигрантов, которых они называют просителями убежища, из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии. Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти – убедиться, что подобной деятельности будет положен конец“, – заявил Стубб.
Финляндия держит границу с РФ закрытой с конца прошлого года из-за того, что российская погранслужба начала направлять к финской границе людей из третьих стран без необходимых въездных документов. Руководство Финляндии считает подобные действия России гибридным влиянием.
Глава МВД: прямой связи нет
Министр внутренних дел Мари Рантанен („Истинные финны“) прокомментировала Yle возможность открытия восточной границы.
„Между открытием пунктов пропуска [на границе с Россией] и возможным вступлением в силу законопроекта [о выдворении], который сейчас рассматривается парламентом, нет прямой связи“, – заявила глава МВД.
При этом она допустила, что вопрос открытия границ может быть рассмотрен, если ситуация позволит это сделать.
Закон о выдворении вскоре будет представлен на рассмотрение в парламенте
Согласно законопроекту, его цель – противодействовать направляемой миграции. Закон предполагает, что власти могли бы на отдельном участке границы ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты на срок до одного месяца за раз.
Основанием для подобных ограничений служит обеспечение национальной безопасности Финляндии. Необходимость в применении ограничительных мер будет определять Госсовет совместно с президентом республики.
Согласно мнению юридических экспертов и конституционного комитета парламента, закон нарушает права человека, закрепленные в конституции и международных соглашениях. Поэтому для его утверждения в парламенте требуется пять шестых голосов.
В интервью Стубб выразил надежду на то, что будет найдено общее понимание для принятия закона.
„Представляю, что это сложно для многих, поскольку действительно возникает конфликт между безопасностью и международными правами человека“, – добавил президент.
Закон о выдворении вскоре должен быть представлен на рассмотрение в финском парламенте в окончательном варианте.
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