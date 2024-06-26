МНЕНИЕ | Русский язык: отказаться от культуры враждебной страны или признать ценность знаний?

К тому времени я уже окончил русскую филологию в Вильнюсском университете и начал преподавать. Так родной язык стал языком моей профессии. ВУ полностью отвечает идее универсальной высшей школы, в которой представлены все виды знаний. Здесь, как и в других достойных университетах, в числе других иностранных языков и литературу издавна преподают и исследуют русский язык и литературу. Как раз здесь можно развивать по-своему особенные направления, например, исследовать особенности местного русского языка, который отличается от других вариантов русского в силу влияния польского и литовского языков и реалий, анализировать творчество авторов, которые жили и живут в Литве и писали/пишут на русском языке.

В поздний подростковый период и в молодости определенное место занял польский язык, но это был язык не для живого общения, а для чтения. Польские газеты и журналы были интереснее советских, в книжном „Драугисте“ можно было купить книги авторов, которых в СССР не издавали. Литовский в мою жизнь пришел во времена Саюдис а: это был язык митингов и СМИ, он стал смелее, за ним местные русскоязычные издания не поспевали.

Мои отношения к русскому языку абсолютно естественны для человека, выросшего в Литве в русской семье – это мой родной язык. Я вырос в русскоязычном окружении среди книг на русском языке – даже Джек Лондон и Майн Рид были на русском. Русский язык был языком моих близких друзей, языком, на котором я учился в школе, университете, на нем я читал газеты и журналы. Отчасти это сохранилось.

Сейчас общество активно обсуждает судьбу русского языка в школах. Я хочу рассказать, как менялись мои отношения с родным языком и каким я вижу русский язык в Литве. Свою поддержку Украине я выразил уже в начале войны. Я глава Кафедры славистики Филологического факультета Вильнюсского университета. Думаю, что знание русского языка необходимо из соображений национальной безопасности, а также для изучения исторического, политического нарратива и выявления пропаганды.

Например, у нас есть тысячи охраняемых объектов, связанных с художником мирового значения Мстиславом Добужинским, который жил и творил в Литве, это не только картины, костюмы и эскизы театральных декораций, но и разные рукописи на русском языке. До сих пор должным образом не освоены работы философа и историка культуры Льва Карсавина, которые он писал в лагере. Эти труды сохранили литовские политзаключенные. Сделать это наследие актуальным и реинтегрировать его в современную культуру могут специалисты с определенной подготовкой. Если бы исследователи не владели русским языком, то не было бы великолепных работ, например, Виды Бакутите об истории Вильнюсского театра, Лаймы Лаучкайте об изобразительном искусстве в Вильнюсе начала XX века, Йоланты Ширкайте о Виленской художественной школе, Хельмутаса Шабасявичюса о балете межвоенных лет в Литве.

Быть может, кому-то покажется странным, но я начал бы с литовской культуры и исторического наследия. В наших архивах и библиотеках хранятся ценные документы и другие материалы на русском языке, которые могут помочь осознать богатство и разнообразие литовской культуры.

Ведь это был язык оккупационной армии, компартии и советских репрессивных органов. И этот колорит русского языка стал особенно ненавистным, когда Россия напала на Украину. Я это ощутил не только извне, когда значительно ухудшилось отношение к русскому, но и изнутри. Иногда использовать его, например, в социальных сетях, противно. Однако я нахожу опору в том, что важно, чтобы важное для меня было доступно и тем, кто другими языками не владеет.

Изменилось ли мое отношение к русскому языку? В детстве я просто не думал об этом. Социолингвистические данные показывают, какие языки люди разного возраста и происхождения в Литве оценивают как самые красивые, нужные, престижные. Я не считаю, что русский красивее литовского или польского. В профессиональной сфере он мне нужен больше всего, в кругу родственников и близких – он естественная реальность. О его престиже в Литве и говорить нечего. Русский язык вызывает мрачные ассоциации.

Наконец, я слышал мнение, что война рано или поздно закончится. Мне очень хочется верить в победу Украины, но Россия, какая бы они ни была, останется. Она останется нашей соседкой, быть может, неудобной и опасной, но с большим экономическим потенциалом. Поэтому сама география побудит оживление определенных торговых и предпринимательских отношений. Кроме того, русский язык может быть полезен для поддержания экономических и дипломатических отношений с другими странами, в которых этот язык по традиции занял важное место: Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, страны Средней Азии. Тут не хватит уровня знаний, который получают в школе, изучая русский как второй иностранный, нужен деловой русский язык, нужно знание коннотаций слов, фразеологизмов, особенностей невербальной коммуникации, культурный контекст. Без русского может быть сложнее поддерживать дипломатические связи с теми же странами и сотрудничать в международных организациях.

Еще один важный аспект владения русским языком – безопасность. Мы находимся на границе Западной цивилизации, поэтому обязаны лучше других понимать ценности „русского мира“, знать их мотивы, прогнозировать поведение, узреть настоящий смысл исторического и политического нарратива российской власти. Мы должны уметь легко отбрасывать в сторону ложный нарратив, однако в наши дни этот нарратив повлиял на тысячи людей и не только в России – сегодня он распространяется не только на русском языке. Его корни кроются в особенности русской культуры. Легко отменить спектакль или концерт, намного сложнее выяснить, что в этой культуре генерирует ксенофобскую ненависть практически ко всему миру, гордость за преступления, милитаристское бесчинство, готовность жертвовать свои жизни и жизни других людей. Это работа не для многих, а для хорошо подготовленных специалистов, которые понимают Россию и могли бы помочь в выборе верных решений в сфере дипломатии. контрпропаганды, обороны, безопасности.

То, что сейчас происходит в мире, в нашей стране, в нас самих, не может не отражаться в содержании преподавания. Например, на Филологическом факультете были подготовлены такие варианты программы: русская филология и украинистика, польская филология и украинистика, литвская филология и украинистика. Однако, видимо, в силу неопределенных перспектив на рынке труда, они не вызвали интереса у студентов. Удалось предложить студентам в Вильнюсе курс истории театра и кино в Украине, который читает беженец из Украины профессор Киевского национального университета культуры и искусства Валерий Панасюк. Мы обновили программу русской филологии, больше внимания уделяем славянским языкам, фольклору, мифологии, ввели такие предметы, как „история и культура Центрального и Восточного регионов Европы“, „Геополитические перемены и язык“, „Российская имперская культура“.

В этом году мы принимаем на программу изучения языков и культуры Центрального и Восточного регионов Европы в рамках двух специализаций: русистика и полонистика. В программе для магистров русистики пересмотрены и обновлены предметы „Восток и Запад в российской культуре“, „Развитие культуры ВКЛ“, „Исследование языка медиа“ и др. Кстати, роль культуры нередко понимается упрощенно, как российские имперские амбиции, причины агрессии и военных преступлений объясняют Федором Достоевским и балетом. Однако это азбука антропологии: нормы морали и поведения формирует окружение в целом, окружение, в котором человек растет, начиная с семьи и заканчивая школой, этикетом, праздниками, памятниками, телевидением, шоу-бизнесом и т.д. Если говорить коротко, убийц, насильников и грабителей взрастил не Антон Чехов, а военные парады, которые проходили десятилетиями, коляски в форме танков, сериалы о смелых и благородных агентах спецслужб и репрессивных органов. Вряд ли мы можем тут что-то изменить, но в наших силах понять, как это происходит. Бессмысленное отрицание и запреты тут не помогут.