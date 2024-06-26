ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Чехия, оставшись в меньшинстве, проиграла Турции

На 29-й минуте Барак сфолил в центре поля и получает вторую жёлтую, оставив Чехов в меньшинстве.

На 51-й минуте Йылмаза прошел по правому флангу и прострелил в центр, но чешский вратарь справился с ударом Йылдыза. После Юксек выкатил мяч Чалханоглу, который пробил в дальний нижний угол.

На 66-й минуте вратарь турецкой сборной Гюнок ошибся на выходе. Далее удар Хоры заблокировали, а первым на добивание оказался Соучек, который и сравнял счет.

В компенсированное ко второму тайме время турки вырвали победу. Мяч оказался у Тосуна, который принял мяч на углу штрафной и нанёс обводящий.

Португалия возглавила группу с 6 очками. 2-е место по дополнительным показателям заняла Турция, также набравшая 6 очков. Грузия с 4 очками заняла 3-е место и сыграет в плей-офф как одна из 4 лучших команд в сводном рейтинге.

В 1/8 финала Турция сыграет с Австрией.

Сборная Чехии, занявшая последнее место в группе, завершила выступление на турнире.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok..