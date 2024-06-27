ФОТО | Подержать в руках старинное оружие, провести пикник, спуститься по винтовой лестнице. Что еще можно сделать в обновленном Нарвском музее?

После завершения работ на северной стене началась реконструкция бастиона Кристервал, уникального сооружения на территории Северной Европы. Бастион очистили, в нем провели необходимые исследования, обновили дренажные и гидроизоляционные системы.

Зато возможным оказалось соединить пространство Западного двора с нижним променадом с другой стороны крепости. В теплое время года — уже с 20 июня — в рабочие часы музея можно спускаться и подниматься по винтовой лестнице на южной стене, со стороны городского пляжа. В зимний период ее планируют закрывать, потому что ступеньки сделаны из металла. По плану должен был появиться и лифт, но после археологических раскопок и с учетом финансового положения музея решили остановиться на варианте лестницы.

Вид Западного двора начал меняться с северной стены, которая выходит на улицу Койдула и пограничный переход. По словам руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, стена находилась в плачевном состоянии, потому что в ней была большая пробоина, напоминающая след от катапульты, камни со временем рассыпались. Поэтому в рамках проекта решено было укреплять стену и делать ремонт. Сейчас лестница на северной стене ведет вниз, она огорожена, но доступна для обзора сверху. Сделать открытый выход в город в этой части замкового двора невозможно, потому что сразу же за стеной начинается территория погранперехода. В планах музея есть проект пешеходного моста над пограничным переходом. Он мог бы соединить территорию музея со Старым городом Нарвы, но на данный момент его строительство невозможно.

Второй этап проекта реконструкции музея стартовал в сентябре 2019 года. Закончиться должен был в 2023 году, но финишировал позже намеченных сроков. Сначала в планы вмешалась пандемия COVID-19: многие люди, участники проекта, болели. Затем — война: во-первых, замедлились поставки материалов, их стоимость выросла, а во-вторых, проект был рассчитан изначально на две страны. После февраля 2022 года Россия была исключена из проекта, понадобилось время, чтобы решить бюрократические вопросы и суметь договориться с Евросоюзом о продолжении проекта. Тем не менее, руководство Нарвского музея смогло успешно завершить очередной этап реконструкции.

„К счастью, он сохранился в великолепном состоянии для объекта конца 16 века, без значительных изменений более поздних эпох“, – отмечает Мария Сморжевских-Смирнова.

В отреставрированных казематах создали экспозицию в аутентичной атмосфере. На ней представлено артиллерийское орудие 17 века и все необходимое, что требовалось солдатам, чтобы его готовить к бою, а также копия петарды (орудие, которое использовалось для пробивания крепостных ворот, – прим. ред.). Этот бастион как раз и был построен, чтобы защищать западные ворота от нападений врага с петардой. На экспозиции можно увидеть также копии орудий 16-17 века, которые использовали для обороны. В июле каждый четверг музей будет проводить плановые экскурсии в бастион. Так как входить в него можно одновременно только двум десяткам человек, то очень большой группе туристов придется делится на части.

Надгробные плиты, которые раньше стояли возле стен замка, перенесли на территорию боевого хода. Они теперь находятся в лучших условиях, сотрудники музея провели в рамках проекта их минимальную консервацию, установили рядом инфотабличку. Все желающие могут пройти через ресторан и увидеть их свободно.

В крепости всегда находились военные, начиная с времен рыцарей Ливонского ордена. В зависимости от вызовов времени что-то внутри нее все время перестраивалось, поэтому облик территории менялся по несколько раз за век. Чтобы посетители могли узнать, что было в крепости на протяжении 700-летней истории, во дворе замка поставили 12 информационных табло, описывающих различные объекты, которые есть в музее сейчас и которые уже невозможно увидеть глазами.

„На поверхности – косметика, самое простое, что было в проекте, – рассказывает Мария Сморжевских-Смирнова. – Самое сложное и дорогое находится в земле. Это новые коммуникации, результаты исследований. Что важно с точки зрения безопасности, появились новые ограждения“.