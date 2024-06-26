Учебная программа, которая даст вам возможность самим создавать завтрашний мир

Одним из крупнейших работодателей Эстонии, нанимающим специалистов в этой области, является Eesti Energia, его дочернему предприятию Enefit Power нужны в ближайшие годы работники со знаниями в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. „Наше стратегическое направление – перейти от сланцевой промышленности к современной экономике замкнутого цикла. Одновременно развивая индустриальный парк предприятия, мы достигнем ситуации, когда станем одним из крупнейших в стране или даже самым крупным предприятием с экономикой замкнутого цикла. Вот почему у нас есть рабочие места, где ценится образование в области экономики замкнутого цикла“, – говорит член правления Enefit Power Арлес Тааль.

Уникальность учебной программы заключается в том, что если до сих пор и в Эстонии, и в ближайших странах возможность сосредоточиться на изучении устойчивого развития была в основном только на уровне магистратуры, то теперь можно сфокусироваться на этой теме сразу при поступлении в университет на бакалавриат. „Предприятия и весь мир должны все больше адаптироваться к условиям и требованиям зеленого поворота. До сих пор в Эстонии зеленый поворот рассматривался скорее как экологический, а не экономический вопрос, но устойчивое развитие и экономика замкнутого цикла – это и бизнес-стратегии, которые приносят предприятию заметное конкурентное преимущество и способствуют устойчивому будущему. Все это и включает в себя учебная программа“, – объясняет руководитель программы Хелена Розеик .

Бакалавриат по специальности „Устойчивое предпринимательство и экономика замкнутого цикла“ , созданный в Вирумааском колледже ТалТеха, сочетает в себе то главное, что в свете зеленого поворота ищут на современном рынке труда: интегрированные знания об экономике, предпринимательстве, технологиях и естественных науках, которые формируют способность комплексно и системно мыслить, критически анализировать и быть ориентированными на решения и сотрудничество.

Поскольку экономика и устойчивое развитие являются обширными областями, в учебной программе можно найти предметы самого разного содержания. Знания по экономике можно получить, изучая теорию экономики и экономическую математику; практическую информацию о предпринимательстве предлагают, например, основы предпринимательства, управление устойчивыми бизнес-моделями, экономический учет и отчетность, маркетинг и устойчивое развитие, а также основы управления и устойчивого развития финансов. Компетенции в области экологии и экономики замкнутого цикла формируются при изучении таких предметов, как введение в экономику замкнутого цикла, многоуровневая оценка жизненного цикла, экологичные технологии материалов, основы зеленых энергетических технологий, дизайн продукции экономики замкнутого цикла и обогащение ресурсов.

Марис Рийм, менеджер по устойчивому развитию Swedbank , рассказывает, что устойчивое развитие играет важную роль в банковской сфере, начиная с организации офисной деятельности и заканчивая важными решениями руководства. „Самое большое влияние на окружающую среду у нас в кредитном портфеле, и в этой части, например, большую роль играют менеджеры по работе с клиентами, разработчики продуктов и услуг, а также риск-менеджеры. Уменьшением углеродного следа от офисной деятельности занимаются административный отдел и специалисты по закупкам, темами социального воздействия устойчивого развития занимается отдел кадров (например, оплата, вовлеченность, качество управления и обучение), Институт финансов банка предлагает людям консультации по устойчивому управлению собственными финансами, и конечно, юристам также необходимо знать все тонкости этой области. Можно сказать, что сегодня устойчивое развитие является важной темой не только для людей соответствующей специальности, но и для всех остальных, в том числе для членов правления предприятия“, – объясняет Рийм.

„Все эти примеры – наши конкретные шаги на пути замены сланца. Для того чтобы достичь конечной точки, нам нужны молодые специалисты по устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла“, – говорит Тааль и добавляет, что работа в Enefit Power ставит задачу реализовать зеленый поворот в отрасли с самым большим потенциалом в Европе.

В качестве одной из последних инноваций он называет запуск на предприятии производства жидкого топлива из измельченных шин, что знаменует собой следующий этап развития сланцевой отрасли. В качестве нового решения Enefit Power также тестирует использование пластиковых отходов в процессе переработки сланца. Однако в долгосрочной перспективе целью предприятия является повторное производство пластикового сырья из пластиковых отходов, чтобы сократить использование природного сырья для этой цели.

Студент может самостоятельно управлять своим обучением, выбирая интересные и занимательные факультативные предметы.

Особенность учебной программы проявляется и в том, что студенты уже в ходе обучения могут сосредоточиться на темах и проблемах, которые сегодня возникают на крупнейших промышленных предприятиях Эстонии. „В ходе разработки учебной программы мы находились в очень тесном контакте с местными работодателями, крупнейшими из которых являются, например, Eesti Energia и Viru Keemia Grupp. Именно они помогали формировать учебную программу таким образом, чтобы выпускники, получив необходимые знания и навыки, могли работать специалистами в их рядах или на других предприятиях“, – отмечает руководитель программы Розеик. Помимо промышленных предприятий в развитие учебной программы вовлечены и другие авторитетные предприятия и организации – например, Swedbank, консалтинговая фирма KPMG и департамент окружающей среды.

Сотрудничество с этими организациями может осуществляться, в частности, в рамках написания проекта по специальности и прохождения двух-трехмесячной производственной практики, способствующей укреплению навыков анализа и решения реальных жизненных проблем. К преподаванию теоретической части учебной программы подключены ведущие специалисты области. „Большая часть преподавателей будет приезжать из Таллина, из главного здания университета, при этом почти две трети преподавателей имеют докторскую степень“, – добавляет Розеик.

Кто может прийти учиться этой специальности?

Руководитель учебной программы Розеик считает, что специальность подходит всем тем, кто хочет найти новые и творческие решения проблем, связанных с устойчивым развитием. „Специальность готовит профессионалов с новым набором компетенций, которые уже сейчас востребованы на рынке труда, но частично рабочие места еще не созданы. Можно сказать, что мы имеем дело со специальностью, которую сегодняшний студент формирует сам“, – утверждает она.

Позднее, при выборе карьеры, по оценке Розеик, выпускники имеют большие возможности, поскольку люди с такими приобретенными навыками нужны в самых разных отраслях. „С полученными знаниями и умениями можно работать, например, руководителем деятельности или проекта на производстве или в учреждении обслуживания, специалистом в недавно созданном министерстве климата, или почему бы не начать свой бизнес“, – приводит она несколько примеров.

Деятельность, связанная с созданием и развитием учебной программы, поддерживается из мер Фонда справедливого перехода „Увеличение объема курсов повышения квалификации в Ида-Вирумаа и развитие и запуск новых учебных программ в профессиональном и высшем образовании“.

Учиться приглашаются все желающие, но в первую очередь недавние выпускники гимназий. „В Вирумааском колледже созданы все предпосылки для того, чтобы при поддержке компетентных преподавателей и с возможностями, предлагаемыми активными партнерами, взять серьезный разгон на пути академического образования. Учебная программа также способствует возникновению дружеского сообщества, то есть можно ощутить все стороны студенческой жизни“, – говорит руководитель программы. Обучение будет проводиться как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви, некоторые предметные курсы пройдут в онлайн-режиме.

Прием заявлений начался и продлится до полудня 3 июля.