МНЕНИЕ | Даниил Константинов: „Смертники не бывают агентами“

Причина моей уверенности состоит в том, что нападавшие, по крайней мере, шестеро из них, были убиты. Они шли на смерть (свою и чужую) и были убиты. А смертники не бывают агентами.

На смерть идут, исходя из личных убеждений.

Ну, представьте, как можно взять и заставить человека, а тем более нескольких человек умереть ради провокации спецслужб? Каким образом? Заплатить им денег? Но жизнь дороже денег. Приказать? Но кто будет выполнять такие приказы и, таким образом, без личного желания?

На смерть идут, исходя из личных убеждений. Из фанатичной веры в некие идеалы. Иногда – от отчаяния. Но никогда – ради того, чтобы ценой своей жизни удовлетворить чужие запросы и интересы.

Вы можете возразить мне, а как же те, кто за деньги идет на войну с Украиной?

Здесь есть принципиальная разница. „СВО“шники идут на войну, которую ведет их государство против другого государства. Армия на армию. В этой войне есть возможность выжить, и идут они на нее именно с целью выжить, а не умереть. Выжить и заработать денег. Да, это не всегда получается, но это такая смертельная лотерея.

В случае же с терактом, когда ты, выражаясь по-военному, находишься на территории врага и ведешь с ним бой заведомо меньшими силами, обреченный на поражение и смерть, это уже не лотерея. Это – самоубийство, совмещенное с убийством других людей. А смертники, как я уже сказал, не бывают агентами.

Другое дело, что участие спецслужб не всегда выражается в подборе исполнителей теракта. Спецушники могут разжигать, подстрекать, направлять, играя роль единомышленников террористов. Такое соучастие в теракте вполне возможно. Но, повторюсь, сами исполнители – настоящие террористы.