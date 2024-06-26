Чемпионат Европы — 2024: Украина сыграла вничью с Бельгией, но из-за худшей разницы мячей в плей-офф не попала

Сборная Украины набрала четыре очка и финишировала на последнем месте в своей группе из-за отрицательной разницы голов. Бельгия с тем же набором очков заняла второе место по дополнительным показателям. Первое место - у Румынии, третье - у Словакии.

Бельгия сыграет в 1/8 финала с Францией. Румыния - с третьей командой из группы А, В, С или D. Словакия сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.

Турнирная таблица:

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