26.06.2024, 15:04
Чемпионат Европы — 2024: Украина сыграла вничью с Бельгией, но из-за худшей разницы мячей в плей-офф не попала
ФОТО: | Scanpix
Сборная Украины в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с командой Бельгии (0:0).
Сборная Украины набрала четыре очка и финишировала на последнем месте в своей группе из-за отрицательной разницы голов. Бельгия с тем же набором очков заняла второе место по дополнительным показателям. Первое место - у Румынии, третье - у Словакии.
Бельгия сыграет в 1/8 финала с Францией. Румыния - с третьей командой из группы А, В, С или D. Словакия сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.
Турнирная таблица:
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