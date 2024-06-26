ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Словакия и Румыния сыграли вничью

На 24-й минуте Куцка сделал подачу в штрафную, а Дуда выпрыгнул и пробил головой в дальний угол.

На 37-й минуте румыны заработали пенальти, который реализовал Рэзван Марин.

Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по 4 очка, и места были распределены в соответствии с дополнительными показателями.

Первая строчка досталась румынам, вторая – бельгийцам, третья – словакам. Они вышли из группы и сыграют в 1/8 финала Евро-2024. Украина покидает турнир.

Бельгия сыграет в 1/8 финала с Францией. Румыния с третьей командой из группы А, В, С или D. Словакия сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.

Турнирная таблица:

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