МНЕНИЕ | Павел Казарин: „Украинская армия героизируется, а люди бегают от повесток“

В роте, в которой я начинал служить, были школьная учительница, айтишник из Ивано-Франковска и цирковой мим из Киева. Я видел в армии трактористов и маркетологов. Бизнесменов и барменов. Владельцев пасек и СТО (станций технического обслуживания - прим.ред).

Возможно, дело в том, что я не успел повоевать в кадровой армии. Она выиграла нам время в 2022 году. Держала фронт, пока стремительно тренировали всех пришедших в военкомат в первые дни после вторжения. А потом соотношение мобилизованных и кадровых стало таким, что армия превратилась в народную.

25 месяцев назад я судил о войне по фильмам и компьютерным играм. Не повторяйте мои ошибки. Война не похожа ни на то, ни на другое. Мы не стреляем с утра до вечера. Не совершаем подвиги в режиме 24/7. Мы совершенно необязательно смотримся эпически и точно не напоминаем ваших любимых киногероев. Когда будут снимать фильм об этой войне – нас не позовут даже в массовку.

А еще я не смотрю телевизор.

Дело не в том, что там нет сюжетов об армии. Проблема в том, что в этих сюжетах нет армии. Те, кто снимают войну, каждый раз попадают в ту же ловушку. В их материалах сверхлюди творят сверхусилия: ежедневно штурмуют посадки, держат оборону втроем против роты, совершают подвиги и мстят за друзей. Героями этих сюжетов можно увлекаться. Их можно обожать. Но с ними невозможно себя соотнести.

Если бы я смотрел эти сюжеты, то невероятно боялся бы армии. Каждая история напоминает кульминацию блокбастера. Каждый герой – молодого греческого бога. Я бы смотрел каждый материал с удивительной смесью восторга и стыда. А еще – с острым чувством несоответствия себя увиденному. И да – я был бы уверен, что не рожден для войны.