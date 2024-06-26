Страны НАТО утвердили назначение Марка Рютте на должность генсека альянса

На прошлой неделе единственный конкурент Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, проинформировал страны Альянса, что снимает свою кандидатуру.

Рютте заменит действующего генсека Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.

В среду Столтенберг назвал Рютте „настоящим сторонником атлантического сотрудничества, уверенным лидером и человеком, способным построить консенсус“.

20 июня кандидатуру Рютте утвердили все 32 члена Альянса, хотя официальное одобрение будет получено только на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле.

57-летний Рютте займет этот пост в условиях продолжающегося вторжения России в Украину, а также на фоне угрозы сворачивания финансирования и сокращения роли США, в случае если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Рютте считается преданным сторонником оказания военной помощи Украине. Под его руководством Нидерланды стали одним из ведущих партнеров Киева среди западных стран.

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