Мнение
26.06.2024, 11:50

МНЕНИЕ | Кылварт: автоналог стал символом недееспособности коалиции

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Михаил Кылварт на акции протеста против автоналога
Михаил Кылварт на акции протеста против автоналога
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Не провозгласив закон об автоналоге, президент Алар Карис принял единственно верное решение, считает председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Поспешно принятый парламентом закон полон недочетов - на это неоднократно обращали внимание как Центристская партия, так и различные организации. Однако, к сожалению, все аргументы были проигнорированы реформистами и их партнерами по коалиции - социал-демократами и Eesti 200.

Следует признать, что коалиция на Тоомпеа оказалась не способна ни разработать адекватную экономическую программу, ни обеспечить качество законодательства. Еще в марте Центристская партия представила президенту Алару Карису правовой анализ, в котором было четко обосновано противоречие законопроекта об автоналоге конституции. В частности, в анализе указывалось, что законопроект предполагает освобождение от уплаты автоналога только для специально переоборудованных транспортных средств.

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