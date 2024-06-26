26.06.2024, 11:50
МНЕНИЕ | Кылварт: автоналог стал символом недееспособности коалиции(2)
Правительство взяло курс на бедность
ФОТО: | Delfi Meedia
Не провозгласив закон об автоналоге, президент Алар Карис принял единственно верное решение, считает председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Поспешно принятый парламентом закон полон недочетов - на это неоднократно обращали внимание как Центристская партия, так и различные организации. Однако, к сожалению, все аргументы были проигнорированы реформистами и их партнерами по коалиции - социал-демократами и Eesti 200.
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