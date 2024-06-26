МНЕНИЕ | Кылварт: автоналог стал символом недееспособности коалиции

Поспешно принятый парламентом закон полон недочетов - на это неоднократно обращали внимание как Центристская партия, так и различные организации. Однако, к сожалению, все аргументы были проигнорированы реформистами и их партнерами по коалиции - социал-демократами и Eesti 200.

Следует признать, что коалиция на Тоомпеа оказалась не способна ни разработать адекватную экономическую программу, ни обеспечить качество законодательства. Еще в марте Центристская партия представила президенту Алару Карису правовой анализ, в котором было четко обосновано противоречие законопроекта об автоналоге конституции. В частности, в анализе указывалось, что законопроект предполагает освобождение от уплаты автоналога только для специально переоборудованных транспортных средств.