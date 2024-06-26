ВИДЕО | Арестович: если я вернусь в Украину, меня убьют свои же
В интервью журналистке Катерине Гордеевой украинский политик Алексей Арестович признался, что его семья продолжает жить в Киеве, при этом сам Алексей вынужден находиться за пределами Украины.
Когда вы домой?
Когда Зеленский уйдет. Есть три условия: уйдет Зеленский, закончатся боевые действия или начнутся выборы.
А почему до этого - нет?
Потому что Зеленский ведет против меня персональную войну. Я не Навальный и не Саакашвили. Меня всегда учили так: сначала вывернуться, а потом жалить в ответ. И отдавать себя во власть человеку, который имеет стопроцентную власть в стране по военному положению в мои планы не входит. В мои планы входит победа.
А почему вы не считаете нужным или правильным покупать в Киеве квартиру или дом? Вопрос денег?
Нет, деньги есть. Я не хочу в реестр попадать, чтобы адрес все читали. Я же постоянно меняю жилье. А так будет в реестре - квартира Арестовича.
Это вы так боитесь?
Я не боюсь, я просто живу определенным образом жизни. Он у меня в генах. С момента, когда я в ГУРе начал работать, у меня все время так. Это просто часть профессии. Чтобы тебя нельзя было пробить. Берут всегда от дома или от места работы, от хобби.
Вы говорите, что когда вы по Европе ходите, вас все узнают, фотографируют, подходят. А что эти люди вам говорят?
В основном говорят: „Алексей, спасибо“. Или просто им интересно сфоткаться с человеком из телевизора. Раньше очень много благодарили, сейчас меньше. Если поговорить минуты три, то вспоминают - спасибо за начало войны, за поддержку.
В самом начале войны ваш рейтинг превышал в три раза рейтинг Подоляка и приближался к Зеленскому. Вы были второй по популярности. А сейчас менее популярна только... Тимошенко. Даже нет, Бойко.
Я сбросил [рейтинг] совершенно сознательно. Потому что мне надоело, что на мне висят ожидания миллионов и ответственность за психологическое состояние миллионов, когда у тебя нет никаких реальных рычагов, чтобы это состояние балансировать. Понимаете? У нас же очень популярна идея, особенно в постсоветском пространстве, что права без ответственности - это очень плохо. Например, безответственные политики. Но ответственность без прав - тоже очень плохо, на самом деле. С психологической точки зрения это не менее разрушающе. Причем не только для носителя ответственности без прав, но и для тех, кто возлагает эту ответственность. Так получилось, что на мне висело состояние покоя миллионов людей в русскоязычном пространстве. В какой позиции я держу эту ответственность? Как представитель власти? Нет. Я даже не уйдя еще из офиса, уже жестко их критиковал по некоторым вопросам.
А вы получали зарплату в администрации президента?
Нет. Ни копейки. Я еще платил. В буквальном смысле, когда мне надо было распечатать документы, я печатал их за свой счет.
И вы говорили о том, что кончится война, и вы будете есть омаров в Тихом океане на яхте. Вести семинары.
Я и так уже ел омаров в Тихом океане.
Вот я и хотела спросить, война еще не кончилась, а вы уже и с омарами, и в Тихом океане.
Да, я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто.
Что значит не дают?
Ну, вы понимаете, существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит „Искандер“ какой-нибудь. Я мало того, что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно, сто процентов. Свои. Сдав вашим. Это сто один процент.
Меня американцы не пустили в Украину. Это же не мое решение было. Но меня четко предупредили очень уполномоченные люди - не едьте. Я посмеялся, потому что я был и на той, другой стороне и знаю, за что могут убить, а за что не могут. Я говорю: „Ребята, не смейтесь“. У меня билет был, я через день должен был вылетать в Польшу и дальше ехать поездом в Киев. Но они прямо предупредили. Говорят: „Не едьте. Мы тебе говорим с полной ответственностью“.
Мучает вас это?
Я психологией занимаюсь много лет. Я умею удерживать себя в форме. Но невозможность быть в своей стране, тем более воевать за нее, когда все мои друзья, например, воюют... У меня убили кума, у меня убили друга. Это не может доставлять удовольствия. Тем более, я воевал. Это же не то, что я ни разу не был на войне.
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