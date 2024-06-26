ВИДЕО | Арестович: если я вернусь в Украину, меня убьют свои же

Когда вы домой?

Когда Зеленский уйдет. Есть три условия: уйдет Зеленский, закончатся боевые действия или начнутся выборы.

А почему до этого - нет?

Потому что Зеленский ведет против меня персональную войну. Я не Навальный и не Саакашвили. Меня всегда учили так: сначала вывернуться, а потом жалить в ответ. И отдавать себя во власть человеку, который имеет стопроцентную власть в стране по военному положению в мои планы не входит. В мои планы входит победа.

А почему вы не считаете нужным или правильным покупать в Киеве квартиру или дом? Вопрос денег?

Нет, деньги есть. Я не хочу в реестр попадать, чтобы адрес все читали. Я же постоянно меняю жилье. А так будет в реестре - квартира Арестовича.

Это вы так боитесь?

Я не боюсь, я просто живу определенным образом жизни. Он у меня в генах. С момента, когда я в ГУРе начал работать, у меня все время так. Это просто часть профессии. Чтобы тебя нельзя было пробить. Берут всегда от дома или от места работы, от хобби.

Вы говорите, что когда вы по Европе ходите, вас все узнают, фотографируют, подходят. А что эти люди вам говорят?

В основном говорят: „Алексей, спасибо“. Или просто им интересно сфоткаться с человеком из телевизора. Раньше очень много благодарили, сейчас меньше. Если поговорить минуты три, то вспоминают - спасибо за начало войны, за поддержку.

В самом начале войны ваш рейтинг превышал в три раза рейтинг Подоляка и приближался к Зеленскому. Вы были второй по популярности. А сейчас менее популярна только... Тимошенко. Даже нет, Бойко.