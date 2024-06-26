Свыше 40% парковочных мест у стадиона „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне станут платными
С 1 июля 202 из 484 парковочных мест у футбольного стадиона „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне станут платными 24 часа в сутки.
Более половины парковочных мест - 282 - будут оставаться бесплатными в течение дня (с 8:00 до 22:00) для удобного доступа к стадиону, тренировочному центру, а также различным организациям и предприятиям, расположенным на территории „А. Ле Кок Арены“, сообщает ERR.
Оставшиеся 202 парковочных места будут доступны круглосуточно на платной основе.
Тариф на парковку составит 1 евро в час и 5 евро за 24 часа. Во время футбольных матчей с большим количеством зрителей и других крупных мероприятий парковка у стадиона будет осуществляться по специальным разрешениям.
Подробную информацию о парковке можно найти на парковочных знаках, уже установленных на территории у стадиона, которые информируют паркующихся о том, что с 1 июля эта зона будет платной.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok..