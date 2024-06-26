Свыше 40% парковочных мест у стадиона „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне станут платными

Более половины парковочных мест - 282 - будут оставаться бесплатными в течение дня (с 8:00 до 22:00) для удобного доступа к стадиону, тренировочному центру, а также различным организациям и предприятиям, расположенным на территории „А. Ле Кок Арены“, сообщает ERR.

Оставшиеся 202 парковочных места будут доступны круглосуточно на платной основе.

Тариф на парковку составит 1 евро в час и 5 евро за 24 часа. Во время футбольных матчей с большим количеством зрителей и других крупных мероприятий парковка у стадиона будет осуществляться по специальным разрешениям.

Подробную информацию о парковке можно найти на парковочных знаках, уже установленных на территории у стадиона, которые информируют паркующихся о том, что с 1 июля эта зона будет платной.

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