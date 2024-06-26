Фанаты Англии бросали пивные стаканчики в Саутгейта. Удивленный главный тренер: с другими командами обращаются лучше

Хотя ничья Англии со Словенией (0:0) в Кельне означала, что англичане с пятью очками займут в группе С первое место и попадут в более легкую для себя сетку плей-офф, английские болельщики игрой оказались недовольны.

Сразу после окончания игры Саутгейт вместе с командой подошли благодарить фанатов за поддержку, но болельщики ответили свистом и гневными выкриками, а также бросили в него несколько пивных пластиковых стаканчиков.

Главный тренер Саутгейт сказал на пресс-конференции, что он понимает, почему болельщики выражают свое недовольство, но в некотором роде это также озадачивает его.

„Понимаю, что происходит в мою сторону – для команды лучше, чем это было бы против них. Но это создает необычную среду для работы. Не видел, чтобы какая-нибудь другая команда прошла дальше и получала подобное. Понимаю это и не собираюсь отступать от этого, но очень горжусь игроками, как они справляются с этим“, — цитирует тренера BBC.

„Я понимаю, что люди говорят обо мне, но болельщикам нужно оставаться с командой“, — добавил он.

В группе C Англия обыграла Сербию со счетом 1:0, сыграла вничью с Данией (1:1) и со Словенией (0:0). В 1/8 финала Англия встретится либо с Нидерландами, либо с командой, занявшей третье место в группе E (Бельгия, Румыния, Словакия или Украина). Если Англия выиграет, в четвертьфинале они встретятся либо с Италией, либо со Швейцарией.

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