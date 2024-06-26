РФ и Украина обменялись пленными по формуле „90 на 90“

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле „90 на 90“. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили власти двух стран. Посредником в переговорном процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что из плена вернулись бойцы Национальной гвардии, теробороны, пограничники. „Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой“, - добавил украинский лидер.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киеву удалось обменять 59 защитников Мариуполя, 52 из них участвовали в обороне „Азовстали“. В Украину вернулись также те, кто был захвачен в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

В пресс-службе министерства обороны РФ указали, что российским военнослужащим в украинском плену грозила „смертельная опасность“.

Киев: В плену в России находятся более 8000 украинцев

В российском плену находятся не менее 8000 украинцев, в том числе гражданские лица, заявил 24 января представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк. Он добавил, что в штабе продолжают искать десятки тысяч других украинцев, которые находятся в статусе пропавших без вести. При этом Таранюк считает, что большая часть пропавших без вести находится в плену в РФ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ следственным органам Украины известно о 54 случаях расстрела российскими солдатами украинских военнопленных.