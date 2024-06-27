За рубежом
27.06.2024, 08:23

„Травка“ вместо помидоров - на экспорт. Политики обсудили вероятность легализации марихуаны в Латвии

 
ФОТО: scottshoots | Shutterstock

Почему в Латвии нельзя легализовать марихуану и обложить ее налогом? Такой неожиданный поворот приняло обсуждение налоговой реформы в программе Kāpēc. И политики правящей коалиции не спешили отвергать идею, уточнив, что в коалиции этот вопрос не обсуждается. Правда, выяснилось, что некоторая информация уже есть. В частности, предложение производить „травку“ не для „себя“.

Правительство активно обсуждает возможность налоговой реформы. В частности, повышения налогов на добавленную стоимость и недвижимость.

Несмотря на большое количество предложений, у политиков до сих пор нет четкого плана действий, какие налоги и как менять, как компенсировать падение доходов государственного бюджета от предполагаемого снижения налогов на рабочую силу. Последнее требуют предприниматели, чтобы увеличить свою конкурентоспособность в сравнении с соседними странами.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии