„Травка“ вместо помидоров - на экспорт. Политики обсудили вероятность легализации марихуаны в Латвии

Почему в Латвии нельзя легализовать марихуану и обложить ее налогом? Такой неожиданный поворот приняло обсуждение налоговой реформы в программе Kāpēc. И политики правящей коалиции не спешили отвергать идею, уточнив, что в коалиции этот вопрос не обсуждается. Правда, выяснилось, что некоторая информация уже есть. В частности, предложение производить „травку“ не для „себя“.