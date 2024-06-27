27.06.2024, 08:23
„Травка“ вместо помидоров - на экспорт. Политики обсудили вероятность легализации марихуаны в Латвии
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Почему в Латвии нельзя легализовать марихуану и обложить ее налогом? Такой неожиданный поворот приняло обсуждение налоговой реформы в программе Kāpēc. И политики правящей коалиции не спешили отвергать идею, уточнив, что в коалиции этот вопрос не обсуждается. Правда, выяснилось, что некоторая информация уже есть. В частности, предложение производить „травку“ не для „себя“.
Правительство активно обсуждает возможность налоговой реформы. В частности, повышения налогов на добавленную стоимость и недвижимость.
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