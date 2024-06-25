Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украинскую делегацию из 13 человек возглавляет вице-премьер Ольга Стефанишина. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, руководит делегацией глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб. „Переговоры, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу“, - сказала она, открывая конференцию.После конференции, предположительно, уже в июле, начнется подготовительный процесс к основной части переговоров: скрининг. Это будут двусторонние встречи, во время которых Украина представит уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам.Обычно этот процесс длится как минимум год, но с Украиной и Молдовой он может завершиться и раньше, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на предварительном брифинге в Брюсселе. После скрининга стороны приступят к первому блоку переговоров.Ольга Стефанишина заявила перед началом переговоров, что Украина планирует полностью подготовиться к вступлению к 2030 году.