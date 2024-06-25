Правда ли, что бар в Германии запретил украинцам выкрикивать расистские оскорбления во время матчей Евро-2024?

На вирусном фото показана стоящая на столе табличка с объявлением, в верхней части которой размещён логотип спортбара Carambolage — это заведение на самом деле находится в Штутгарте. При этом где именно был сделан снимок, определить практически невозможно: на фотографии (по всей видимости, умышленно) не запечатлены ни вывески, ни персонал, ни меню, ни барная стойка. Текст объявления на немецком и украинском языках гласит: „Уважаемые посетители! Во время трансляции матчей Евро-2024 запрещено выкрикивать расистские оскорбления и обсуждать политику. Нарушители будут выведены из бара. Футбол вне политики! Руководство бара“.

Несмотря на слова о том, что вирусное фото прислал подписчик RT, „Проверено“ нашло более ранние публикации, так что первоисточником были не соцсети телеканала. Так, 19 июня в 14:17 по московскому времени аналогичный пост с тем же снимком и комментарием „Давно пора ставить их на место“ появился в Telegram-канале „Насправдi“ (12 000 просмотров). Затем, спустя более двух часов, такая же запись была опубликована Telegram-каналом „Свежести“ (50 000 просмотров). Оба этих ресурса упоминались в десятках разборов „Проверено“, в том числе как распространители фальшивых фото и видео.