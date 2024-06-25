Правда ли, что бар в Германии запретил украинцам выкрикивать расистские оскорбления во время матчей Евро-2024?
В июне 2024 года в СМИ и соцсетях сообщили, будто в одном из пивных заведений Штутгарта появилась запретительная табличка, продублированная на украинском языке. Мы проверили достоверность фото, приводимого в качестве доказательства.
Вечером 19 июня Telegram-канал „RT на русском“ (162 000 просмотров на момент написания этого разбора) опубликовал фото с таким описанием: „“Запрещено выкрикивать расистские оскорбления и обсуждать политику. Правонарушителей будут выводить из бара. Футбол вне политики“. Такое предупреждение появилось в баре в Штутгарте на время Евро-2024. Надпись на двух языках: немецком и украинском. Фото прислал подписчик RT“. Telegram-канал „Сигнал“ (33 000 просмотров) на основе одного снимка сообщил, что такой же запрет появился и в других немецких барах.По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось около 70 аналогичных постов, которые в сумме набрали примерно 600 000 просмотров. Среди каналов, опубликовавших фотографию, — „Кот Костян — официальный канал“ (85 000 просмотров), „Рифмы и Морген“ (83 000), „Патриот Z“ (31 000) и др. Кроме того, подобные публикации встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), „Дзене“, на сайте газеты „Аргументы и факты“, а также на других новостных ресурсах.
На вирусном фото показана стоящая на столе табличка с объявлением, в верхней части которой размещён логотип спортбара Carambolage — это заведение на самом деле находится в Штутгарте. При этом где именно был сделан снимок, определить практически невозможно: на фотографии (по всей видимости, умышленно) не запечатлены ни вывески, ни персонал, ни меню, ни барная стойка. Текст объявления на немецком и украинском языках гласит: „Уважаемые посетители! Во время трансляции матчей Евро-2024 запрещено выкрикивать расистские оскорбления и обсуждать политику. Нарушители будут выведены из бара. Футбол вне политики! Руководство бара“.
Несмотря на слова о том, что вирусное фото прислал подписчик RT, „Проверено“ нашло более ранние публикации, так что первоисточником были не соцсети телеканала. Так, 19 июня в 14:17 по московскому времени аналогичный пост с тем же снимком и комментарием „Давно пора ставить их на место“ появился в Telegram-канале „Насправдi“ (12 000 просмотров). Затем, спустя более двух часов, такая же запись была опубликована Telegram-каналом „Свежести“ (50 000 просмотров). Оба этих ресурса упоминались в десятках разборов „Проверено“, в том числе как распространители фальшивых фото и видео.
„Проверено“ изучило более сотни снимков интерьера Carambolage, которые были сделаны в разные годы и представлены на странице заведения в Google Maps. Мы не нашли там ни столика, ни стены, запечатлённых на вирусной фотографии. Более того, помещение спортбара выполнено в другом стиле и цветовой гамме.
Точку в этой истории поставили журналисты агентства „Укринформ“, чей корреспондент связался с представителями Carambolage. Те подтвердили, что фотография фейковая и сделана не в их заведении, и добавили, что у администрации нет таких требований к посетителям. „Текст нам неизвестен и написан не нами“, — говорится в сообщении команды спортбара.
Таким образом, сообщения о том, что в баре Штутгарта украинцам запретили кричать расистские оскорбления и обсуждать политику во время трансляции футбольных матчей чемпионата Европы по футболу, — ложные. Снимок объявления с использованием логотипа Carambolage, приводимый в качестве доказательства, был сделан в другом неустановленном месте.
Итог: Фейк