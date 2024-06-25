Чемпионат Европы — 2024: Дания не смогла обыграть Сербию, но все равно вышла в плей-офф

Таким образом, Англия заняла первое место в группе С с 5 очками, Дания – второе, набрав 3 очка, а Словения заняла третье место с 3 очками, уступив датчанам по рейтингу сборных в квалификации к турниру. Сербия с 2 баллами осталась на 4-м месте.

Англия сыграет в нижней сетки плей-офф, где им предстоит сразиться в 1/4 финала с Италией или Швейцарией. В 1/8 финала Англия сыграет с третьей командой из группы D, E или F.

В 1/8 финала датчане сыграют с Германией, занявшей 1-е место в группе А. Матч пройдет в субботу, 29 июня.

Если Словения, которая заняла третья место в группе C, выйдет в плей-офф, то она сыграет с Португалией или победителем группы E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).

Турнирная таблица:

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