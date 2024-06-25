Чемпионат Европы — 2024: Англия не справилась со Словенией, но вышла в плей-офф с первого места

Англия сыграет в нижней сетки плей-офф, где им предстоит сразиться в 1/4 финала с Италией или Швейцарией. В 1/8 финала Англия сыграет с третьей командой из группы D, E или F. Дания сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира - Германией. Если Словения, которая заняла третья место в группе C, выйдет в плей-офф, то она сыграет с Португалией или победителем группы E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).