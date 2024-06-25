25.06.2024, 19:31
Чемпионат Европы — 2024: Англия не справилась со Словенией, но вышла в плей-офф с первого места
ФОТО: | Scanpix
Сборная Англии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с командой Словении (0:0).
Англия выиграла свою группу, набрав пять очков. Дания заняла второе место с тремя очками, а Словения - третье.
Англия сыграет в нижней сетки плей-офф, где им предстоит сразиться в 1/4 финала с Италией или Швейцарией. В 1/8 финала Англия сыграет с третьей командой из группы D, E или F. Дания сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира - Германией. Если Словения, которая заняла третья место в группе C, выйдет в плей-офф, то она сыграет с Португалией или победителем группы E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).
Турнирная таблица:
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