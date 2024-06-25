ЯДЕРНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ | Беларусь готовится к войне и ждет сигнала из Москвы?

В первую очередь, этот процесс является ответом на то, что в будущем НАТО может столкнуться с двумя потенциальными ядерными противниками - Китаем и Россией. Как следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последний год все девять ядерных государств расширяли свои арсеналы, а также нарастили количество оперативно развернутых ядерных вооружений. В Китае, к примеру, к 2030 году ядерный арсенал может вырасти до одной тысячи боеголовок.