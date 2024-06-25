ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года

Совет Евросоюза продлил срок временной защиты для беженцев из Украины до марта 2026 года, сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 25 июня, на официальном сайте Совета ЕС. „День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность“, - заявила Николь де Мур, государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии, страны-председателя Совета Евросоюза.

С инициативой о продлении временной защиты для украинцев в ЕС 11 июня выступила Европейская комиссия, назвав данный шаг „необходимым и целесообразным ответом на сложившуюся ситуацию“. По данным Еврокомиссии, на данный момент на территории Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, спасающихся от войны.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в эту страну. Ее цель - не допустить перегрузки национальных систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев в государства Евросоюза.

Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур. Получив резидентство, они могут претендовать на медицинскую и социальную помощь, свободный доступ к образованию и рынку труда на всей территории ЕС.

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