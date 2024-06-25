25.06.2024, 16:02
Дважды подразнил Китай. Чем завершилось турне Путина в Северную Корею и Вьетнам
ФОТО: | Scanpix
В прошлый четверг завершилось азиатско-тихоокеанское турне Владимира Путина. Российский лидер съездил в Северную Корею и Вьетнам. С северокорейским лидером Путин даже подписал оборонительное соглашение. Этот визит Владимира Путина может привести к ухудшению отношений России с ведущими странами региона - Китаем и Японией, пишет Delfi.lv.
Южная Корея уже заявила, что на этом фоне пересмотрит свое решение не поставлять боеприпасы Украине. Однако, итоги турне могут привести к ухудшению отношений Москвы и Пекина. Там не очень рады растущей самостоятельности КНДР, а с Вьетнамом у Китая и вовсе существует тлеющий территориальный конфликт, в котором Россия поддержала Вьетнам.
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