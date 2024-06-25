Дважды подразнил Китай. Чем завершилось турне Путина в Северную Корею и Вьетнам

Южная Корея уже заявила, что на этом фоне пересмотрит свое решение не поставлять боеприпасы Украине. Однако, итоги турне могут привести к ухудшению отношений Москвы и Пекина. Там не очень рады растущей самостоятельности КНДР, а с Вьетнамом у Китая и вовсе существует тлеющий территориальный конфликт, в котором Россия поддержала Вьетнам.

Свое турне Путин начал с визита в Северную Корею (КНДР). Это его второй визит в эту страну. Первый состоялся еще в 2000-м году. Отношения между коммунистической монархией семьи Кимов и путинским режимом никогда не были теплыми и улучшились лишь с началом российского вторжения в Украину. Москве срочно понадобились артиллерийские снаряды больших калибров, которые российская промышленность оказалась неспособна производить в необходимых количествах.