Правдивы ли эти фотографии розового дельфина?
В июне 2024 года в интернете разошлись снимки редкой разновидности дельфинов розового окраса. Мы решили проверить, настоящие ли эти кадры.
Фотографии млекопитающих необычного окраса публиковали развлекательные и информационные порталы, пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, Instagram, X) и блог-платформ. Разошлись снимки и по популярным Telegram-каналам: „Первый народный“ (92 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Милитарист“ (91 000), „Срочно. Сейчас“ (44 000) и др. Некоторые посты содержат лишь одно изображение, в других есть ещё два снимка того же дельфина с иных ракурсов. Места, где якобы были сделаны фотографии, разнятся от одной публикации к другой, среди вариантов — побережья Болгарии, США и Таиланда.
Розовые дельфины действительно встречаются в природе. Например, такой необычный окрас бывает у амазонского речного дельфина, который обитает в бассейнах Амазонки и Ориноко, и индотихоокеанского горбатого дельфина. Однако кожа этих животных не обладает столь ярким и равномерным окрасом, как на вирусных изображениях, речь идёт лишь о розоватом оттенке. Ни в одном сколько-нибудь авторитетном источнике „Проверено“ не удалось обнаружить изображения дельфинов с кожей такого насыщенного розового цвета. Бледно-розовый окрас характерен также для дельфинов-альбиносов, однако и в этом случае оттенок не настолько интенсивный — сквозь лишённую пигмента кожу просвечивают кровеносные сосуды, которые просто не способны придать ей такой яркий цвет.
Судя по результатам обратного поиска по изображениям с помощью сервиса TinEye, самая ранняя доступная публикация, содержащая вирусные фотографии, — пост от 19 июня 2024 года, который разместил на платформе для хранения и обмена изображениями Imgur пользователь Lassannn. Заголовок публикации гласит: „Редкий розовый дельфин замечен у берегов Северной Каролины“. Впрочем, в комментариях другие пользователи платформы усомнились в правдивости снимков, заподозрив в них результат применения нейросетей.
Для проверки этой гипотезы „Проверено“ воспользовалось сервисом Hive AI Detector, который определяет, были ли изображения сгенерированы искусственным интеллектом. Анализ показал: в случае трёх картинок с розовым дельфином вероятность этого варьируется от 82,2% до 96,7%.
Примечательно, что это не единственные снимки якобы замеченного у побережья Северной Каролины розового дельфина, которые разошлись по Сети в середине июня 2024 года. В англоязычном сегменте интернета не менее популярными стали ещё несколько изображений млекопитающего, лежащего на пляже.
Фотографии разобрали фактчекеры проекта Snopes. Они пришли к выводу, что эти изображения сгенерированы искусственным интеллектом, и нашли их автора. Им оказался пользователь Facebook Alex Lex — судя по его последним постам, он же создал и проверяемые нами картинки. Оригинальный пост обнаружить не удалось (вероятно, пользователь его удалил). Однако 21 июня Alex Lex опубликовал скриншоты нескольких новостных сайтов, которые поделились разбираемыми „Проверено“ картинками, и написал: „Мой дельфин знаменит по всему миру: индийские, филиппинские, сингапурские новости сегодня утром“. Двумя днями ранее он иронизировал: „Люди такие: „Нужно быть очень тупым, чтобы поверить в это иишное дерьмо“. А два дня спустя: „Вау, прелестный розовый дельфин!““. Пользователь и ранее выкладывал на своей странице изображения, сгенерированные ИИ, однако они не вызывали такого резонанса.
Таким образом, хотя в природе дельфины с бледно-розовым окрасом и вправду встречаются, вирусные изображения сгенерированы с помощью нейросети. Причём автор сделал гораздо больше картинок с необычными животными, но в русскоязычном сегменте интернета разошлись только три из них.
Итог: Неправда