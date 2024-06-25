Правдивы ли эти фотографии розового дельфина?

Фотографии млекопитающих необычного окраса публиковали развлекательные и информационные порталы, пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, Instagram, X) и блог-платформ. Разошлись снимки и по популярным Telegram-каналам: „Первый народный“ (92 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Милитарист“ (91 000), „Срочно. Сейчас“ (44 000) и др. Некоторые посты содержат лишь одно изображение, в других есть ещё два снимка того же дельфина с иных ракурсов. Места, где якобы были сделаны фотографии, разнятся от одной публикации к другой, среди вариантов — побережья Болгарии, США и Таиланда.

Розовые дельфины действительно встречаются в природе. Например, такой необычный окрас бывает у амазонского речного дельфина, который обитает в бассейнах Амазонки и Ориноко, и индотихоокеанского горбатого дельфина. Однако кожа этих животных не обладает столь ярким и равномерным окрасом, как на вирусных изображениях, речь идёт лишь о розоватом оттенке. Ни в одном сколько-нибудь авторитетном источнике „Проверено“ не удалось обнаружить изображения дельфинов с кожей такого насыщенного розового цвета. Бледно-розовый окрас характерен также для дельфинов-альбиносов, однако и в этом случае оттенок не настолько интенсивный — сквозь лишённую пигмента кожу просвечивают кровеносные сосуды, которые просто не способны придать ей такой яркий цвет.

Судя по результатам обратного поиска по изображениям с помощью сервиса TinEye, самая ранняя доступная публикация, содержащая вирусные фотографии, — пост от 19 июня 2024 года, который разместил на платформе для хранения и обмена изображениями Imgur пользователь Lassannn. Заголовок публикации гласит: „Редкий розовый дельфин замечен у берегов Северной Каролины“. Впрочем, в комментариях другие пользователи платформы усомнились в правдивости снимков, заподозрив в них результат применения нейросетей.