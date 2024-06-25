МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: „Центристы дали старт идее русского национализма и ура-патриотизма на базе своей партии“

Русская национальная идея против эстонской

Во-первых, мой переход из Центристской в Партию реформ вызвал у части русскоязычных жителей Эстонии очень бурные эмоции, о чем они мне сообщали на улицах криками и личными оскорблениями. Отчасти это было связано с тем, что я сама порой достаточно резко критиковала реформистов. Но большей частью такая непропорциональная реакция была вызвана тем, что „мои бывшие“ представили мой уход от центристов ни много ни мало, как предательство всех русских. Уход эстонцев из партии особых эмоций не вызвал, их просто назвали подлыми предателями и националистами, которые наконец показали свое истинное лицо.

Однако, создатели этого нарратива от центристов угодили в идеологическую ловушку. С одной стороны, они рьяно клеймят эстонский национализм и его губительное влияние на наше общество, а с другой стороны они дали старт развитию идеи русского национализма и ура-патриотизма на базе Центристской партии. Все эти настроения подпитываются на фоне продолжающейся войны в Украине и страхов людей за свое будущее. В результате всем нам будет очень сложно искать точки соприкосновения между общинами, которые вновь оказались расколоты по национальному признаку. И по моему личному ощущению, этот раскол гораздо глубже, чем в 90-е годы.

Протестное голосование победило

Во-вторых, выборы в Европейский парламент стали в первую очередь протестным голосованием людей, которые были недовольны непопулярными решениями правительства. Голоса, отданные EKRE, Isamaa, Центристской партии, партии Правых и Айво Петерсону, можно уверенно причислить к числу протестных голосов. В эту копилку ушло ни много ни мало - четыре мандата. Политики этих партий, собственно, и строили свою предвыборную программу не на европейских темах, а на проблемах внутренней политики и резкой критике Партии реформ.

Как предсказывали политологи, правые популисты усилили свои позиции в этом составе Европейского парламента. Эстонское голосование лишь подтвердило этот тренд.