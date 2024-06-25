МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: „Центристы дали старт идее русского национализма и ура-патриотизма на базе своей партии“
Прошедшие выборы в Европейский парламент показали, насколько расколото наше общество из-за войны. Для меня эти выборы стали своеобразным социальным экспериментом, благодаря которому за два месяца я смогла пообщаться более чем с тысячей людей в Таллинне и узнать, о чем они думают, переживают и чего боятся. Поделюсь тремя самыми яркими наблюдениями.
Русская национальная идея против эстонской
Во-первых, мой переход из Центристской в Партию реформ вызвал у части русскоязычных жителей Эстонии очень бурные эмоции, о чем они мне сообщали на улицах криками и личными оскорблениями. Отчасти это было связано с тем, что я сама порой достаточно резко критиковала реформистов. Но большей частью такая непропорциональная реакция была вызвана тем, что „мои бывшие“ представили мой уход от центристов ни много ни мало, как предательство всех русских. Уход эстонцев из партии особых эмоций не вызвал, их просто назвали подлыми предателями и националистами, которые наконец показали свое истинное лицо.
Однако, создатели этого нарратива от центристов угодили в идеологическую ловушку. С одной стороны, они рьяно клеймят эстонский национализм и его губительное влияние на наше общество, а с другой стороны они дали старт развитию идеи русского национализма и ура-патриотизма на базе Центристской партии. Все эти настроения подпитываются на фоне продолжающейся войны в Украине и страхов людей за свое будущее. В результате всем нам будет очень сложно искать точки соприкосновения между общинами, которые вновь оказались расколоты по национальному признаку. И по моему личному ощущению, этот раскол гораздо глубже, чем в 90-е годы.
Протестное голосование победило
Во-вторых, выборы в Европейский парламент стали в первую очередь протестным голосованием людей, которые были недовольны непопулярными решениями правительства. Голоса, отданные EKRE, Isamaa, Центристской партии, партии Правых и Айво Петерсону, можно уверенно причислить к числу протестных голосов. В эту копилку ушло ни много ни мало - четыре мандата. Политики этих партий, собственно, и строили свою предвыборную программу не на европейских темах, а на проблемах внутренней политики и резкой критике Партии реформ.
Как предсказывали политологи, правые популисты усилили свои позиции в этом составе Европейского парламента. Эстонское голосование лишь подтвердило этот тренд.
Например, центристы и вовсе увязали выборы в Европарламент с тем, что партнеры предали их в Таллинне, хотя, казалось бы, какая тут связь? Как бы то ни было, внутренняя политика с ее понятными и близкими проблемами зашла людям лучше, чем дискуссии о европейских ценностях, будущем Европейского Союза и вопросах безопасности ЕС. Тогда как конструктивная предвыборная повестка и чисто европейские темы, к которым апеллировали правящие партии, заслужили всего три мандата (два ушли социал-демократам и один – Партии реформ). В целом, как и предсказывали политологи, правые популисты усилили свои позиции в этом составе Европейского парламента. Эстонское голосование лишь подтвердило этот тренд.
Выборы в Европарламент как яблоко раздора
В-третьих, прошедшие выборы в Европейский парламент обострили острейшие противоречия в некоторых партиях, которые выплеснулись наружу в виде громких скандалов, уходов и исключений, требований переизбрать правление и планов о создании новой партии консервативного толка. Так что последние пару недель общественность следила за новостями, приходящими из партий EKRE и Eesti 200.
Если в партии Eesti 200 напряжение, кажется, поутихло, то ситуация у консерваторов не слишком радужная. Единственный завоеванный ими мандат получил вышедший из партии со скандалом Яак Мадисон, и от мандата Мадисон не откажется. Подозреваю, что в ближайшие месяцы поддержка EKRE может значительно усохнуть, в том числе и из-за того, что их фракцию в Рийгикогу покинул ряд именитых политиков.
Политический сезон завершился неспокойно, так что не исключено, что это лето может оказаться насыщенным на политические события и известия.
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