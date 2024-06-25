25.06.2024, 13:41
ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Франция не справилась с Польшей
ФОТО: | Scanpix
Сборная Польши в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с командой Франции (1:1).
Счет был открыт только на 56-й минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Польша сравняла счет на 79-й минуте благодаря пенальти Роберта Левандовски.
После этой ничьей сборная Франции завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польши замкнули турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.
Франция сыграет в 1/8 финала с командой, которая займет вторе место в группе Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).
Слушайте подкаст про сборную Польши без Левандовского и Францию без Мбаппе.
Турнирная таблица:
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