Футбол
25.06.2024, 13:41

ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Франция не справилась с Польшей

 
Килиан Мбаппе против Роберта Левандовского
Килиан Мбаппе против Роберта Левандовского
ФОТО: Odd ANDERSEN and Fabrice COFFRINI / AFP | Scanpix

Сборная Польши в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с командой Франции (1:1).

Счет был открыт только на 56-й минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Польша сравняла счет на 79-й минуте благодаря пенальти Роберта Левандовски.

После этой ничьей сборная Франции завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польши замкнули турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.

Франция сыграет в 1/8 финала с командой, которая займет вторе место в группе Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).

Слушайте подкаст про сборную Польши без Левандовского и Францию без Мбаппе.

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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу смотрите тут!

Турнирная таблица:

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