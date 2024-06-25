ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Франция не справилась с Польшей

Счет был открыт только на 56-й минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Польша сравняла счет на 79-й минуте благодаря пенальти Роберта Левандовски.

После этой ничьей сборная Франции завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польши замкнули турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.

Франция сыграет в 1/8 финала с командой, которая займет вторе место в группе Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).

Слушайте подкаст про сборную Польши без Левандовского и Францию без Мбаппе.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

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Турнирная таблица:

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