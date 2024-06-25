ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Австрия обыграла Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места

Уже на 6-й минуте австрийцы вышли вперед. Александер Прасс совершил прострел в штрафную, а Мален попытался его выбить в подкате. В итоге срезал мяч в собственные ворота.

Нидерланды активно начали второй тайм и моментально сравняли счет в матче. На 47-й минуте Симонс протащил мяч и отдал пас на Коди Гакпо, который пробил в дальний угол.

На 59-й минуте Флориан Гриллич сделал подачу в центр штрафной, а Романо Шмид головой переправил мяч в ворота.

Через 15 минут нидерландцы снова сравняли счет. Вегорст скинул головой мяч на Депая, который в касание отправил мяч в ворота.

Однако последнее слово осталось за австрийцами. На 80-й минуте Баумгартнер отдал пас на Забитцера, который мощно пробил в ближний угол.

Австрийцы набрали шесть очков и закончили группового этап турнира на первом месте в квартете D. Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке.

Австрия сыграет в 1/8 финала с командой, которая займет второе место в группе F (Турция, Чехия, Грузия).

Голландия, занявшая третье место в группе D, встретится с Испанией, победителем группы C или E.

Слушайте подкаст про шансы Австрии и перспективы Нидерландов.

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