ВИДЕО | Капитан „Флориды“, ставший обладателем Кубка Стэнли, вошел в историю финского хоккея

В ночь с понедельника на вторник клуб „Пантерс“ выиграл седьмой матч финальной серии плей-офф у „Эдмонтона“ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) и выиграл серию со счетом 4:3.

Победная шайба „Флориды“ была заброшена на 16-й минуте второго периода канадским нападающим Сэмом Райнхартом.

28-летний форвард „Пантерс“ стал первым финским и пятым европейским капитаном чемпионской команды в истории НХЛ.

Среди других финнов в составе „Пантер“ также играют Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Нико Миккола и помощник тренера Туомо Рууту.

„Флорида“ впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Клуб выступает в НХЛ с 1993 года.

Ранее лучшим результатом „Флориды“ был выход в финал в 1996 (0-4 в серии с „Колорадо“) и 2023 (1-4 в серии с „Вегасом“) году.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.

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