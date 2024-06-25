ОТ РЕДАКЦИИ | Eesti 200 - всё? „Долгосрочного плана“ партии хватит лишь на четыре года?

Какая политическая партия сейчас переживает глубочайший кризис? Наверное, если такой вопрос редакция RusDelfi задала бы респондентам на улице, большинство опрашиваемых назвали бы Центристскую партию или EKRE, ведь новости о проблемах в этих партиях у всех на слуху. Однако оба ответа неверны, поскольку и Центристская партия и партия EKRE - довольно сильные организации, пока еще сохраняющие ядро лояльных избирателей. Им не нужно опасаться, что на следующих выборах в Рийгикогу они не сумеют преодолеть пятипроцентный порог. Внутренние разногласия и массовый выход членов из этих партий оставили в тени партию, чьи проблемы гораздо серьезнее и которая показала самый слабый результат на минувших евровыборах. Это партия - краткосрочный „политический проект“ - Eesti 200.

На выборах в Европарламент Eesti 200 получила чуть больше девяти с половиной тысяч голосов. Это даже меньше, чем у самого популярного кандидата партии Parempoolsed Райнера Сакса, с которым Eesti 200, вполне вероятно, будет конкурировать через три года, чтобы преодолеть пятипроцентный порог и пройти в парламент.

С 2004 года ни одна правительственная партия в Эстонии не получала такой слабый результат на евровыборах. Eesti 200 сравнивают с партией Res Publica, которая возникла в эстонской политике двадцать лет назад, выиграв выборы в Рийгикогу, а затем, через четыре года, исчезла. Здесь действительно есть параллели: обе партии пришли к власти благодаря размытым обещаниям — Eesti 200 предлагала избирателям „долгосрочный план“ для Эстонии, Res Publica же просто обещала быть моральнее и этичнее, чем другие партии. Обе партии привлекли в политическую жизнь новые лица. Но после того, как эти партии с хорошими результатами прошли в Рийгикогу, оказалось, что за фасадом солидности и компетентности зияет пустота - идеологическая и идейная.