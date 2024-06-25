Мнение
25.06.2024, 13:00

ОТ РЕДАКЦИИ | Eesti 200 - всё? „Долгосрочного плана“ партии хватит лишь на четыре года?

 
Eesti 200 - мертворождённая партия?
Сейчас кажется, что ни энергии Кристины Каллас, ни харизмы Маргуса Цахкна, ни предприимчивости Лаури Хуссара не хватит для того, чтобы спасти Eesti 200 от грядущего забытья
Сейчас кажется, что ни энергии Кристины Каллас, ни харизмы Маргуса Цахкна, ни предприимчивости Лаури Хуссара не хватит для того, чтобы спасти Eesti 200 от грядущего забытья
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

У партии Eesti 200 есть все шансы повторить печальную судьбу партии Res Publica. То есть - кануть в небытие.

Какая политическая партия сейчас переживает глубочайший кризис? Наверное, если такой вопрос редакция RusDelfi задала бы респондентам на улице, большинство опрашиваемых назвали бы Центристскую партию или EKRE, ведь новости о проблемах в этих партиях у всех на слуху. Однако оба ответа неверны, поскольку и Центристская партия и партия EKRE - довольно сильные организации, пока еще сохраняющие ядро лояльных избирателей. Им не нужно опасаться, что на следующих выборах в Рийгикогу они не сумеют преодолеть пятипроцентный порог. Внутренние разногласия и массовый выход членов из этих партий оставили в тени партию, чьи проблемы гораздо серьезнее и которая показала самый слабый результат на минувших евровыборах. Это партия - краткосрочный „политический проект“ - Eesti 200.

На выборах в Европарламент Eesti 200 получила чуть больше девяти с половиной тысяч голосов. Это даже меньше, чем у самого популярного кандидата партии Parempoolsed Райнера Сакса, с которым Eesti 200, вполне вероятно, будет конкурировать через три года, чтобы преодолеть пятипроцентный порог и пройти в парламент.

С 2004 года ни одна правительственная партия в Эстонии не получала такой слабый результат на евровыборах. Eesti 200 сравнивают с партией Res Publica, которая возникла в эстонской политике двадцать лет назад, выиграв выборы в Рийгикогу, а затем, через четыре года, исчезла. Здесь действительно есть параллели: обе партии пришли к власти благодаря размытым обещаниям — Eesti 200 предлагала избирателям „долгосрочный план“ для Эстонии, Res Publica же просто обещала быть моральнее и этичнее, чем другие партии. Обе партии привлекли в политическую жизнь новые лица. Но после того, как эти партии с хорошими результатами прошли в Рийгикогу, оказалось, что за фасадом солидности и компетентности зияет пустота - идеологическая и идейная.

Из-за такого сходства, те, кто интересуется политической жизнью страны и имеет хорошую память, предсказывают Eesti 200 судьбу партии Res Publica. Однако у Eesti 200 в запасе еще есть три года до следующих парламентских выборов, и партия может предпринять решительные действия, заполнив пустоту, и выжить в эстонской политике даже после 2027 года. Но пока что луч надежды не пробился. Сейчас два члена этой партии - Кристина Каллас и Хендрик Террас - стремятся перевернуть кресло Маргуса Цахкна и возглавить партию. Но маловероятно, что и они сумеют предложить новый подход и новые идеи.

Несомненно, Кристина Каллас в качестве председателя Eesti 200 в медиапространстве была намного активнее и заметнее, чем бывший руководитель Лаури Хуссар и нынешний партийный лидер Маргус Цахкна. Но в одиночку энергичная Каллас партию не спасет. Как говорилось в одном популярном сериале: то, что мертво, умереть не может. Сейчас очевидно, что „долгосрочного плана“ партии Eesti 200 хватит лишь на четыре года.

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