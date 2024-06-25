ВИДЕО | В Подмосковье загорелось многоэтажное офисное здание. Погибли восемь человек

В управлении МЧС России по Подмосковью сообщили, что днем 24 июня возгорание произошло в восьмиэтажном здании по адресу Заводской проезд, дом 2. Причины пожара неизвестны. Когда пожарные прибыли на место, пятый этаж здания был сильно задымлен. Телеграм-каналы опубликовали видео, как на одном из верхних этажей люди выглядывают из окон и машут руками, привлекая внимание спасателей.

В видео ниже есть мат.

В МЧС заявили, что идет спасательная операция, а к тушению пожара привлекли более 130 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолеты. Однако к 19:00 по Москве площадь возгорания увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, а в здании произошел взрыв. Как утверждается, взорвался газовый баллон. Собеседник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что четыре этажа полностью выгорели. Внутри обрушилась часть конструкций.

По предварительным данным, восемь человек погибли при пожаре, пишут ТАСС и „Интерфакс“ со ссылкой на экстренные службы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил гибель двух человек. По его словам, еще три человека, включая двух пожарных, пострадали. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пожарные отравились угарным газом. Они получили помощь на месте, отказавшись от госпитализации. По факту гибели людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).

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