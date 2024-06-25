ВИДЕО | В Подмосковье в многоэтажном офисном здании произошел пожар. Погибли шесть человек

Изначально сообщалось о восемь погибших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил гибель двух человек. По его словам, еще три человека, включая двух пожарных, пострадали. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пожарные отравились угарным газом. Они получили помощь на месте, отказавшись от госпитализации. По факту гибели людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).

Ранее сообщалось, что накануне к тушению пожара привлекли более 130 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолеты. Однако к 19:00 по Москве площадь возгорания увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, а в здании произошел взрыв. Как утверждается, взорвался газовый баллон. Собеседник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что четыре этажа полностью выгорели. Внутри обрушилась часть конструкций.

В СК добавили, что следователи рассматривают в качестве одной из возможных версий пожара неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности, продолжается.

По данным Следственного комитета РФ, в результате пожара погибли шесть человек. В ведомстве отметили, что точное число погибших устанавливается. Ранее ТАСС и „Интерфакс“ сообщали , что, по данным экстренных служб, погибли восемь человек.

Очевидцы рассказали ТАСС, что здание во Фрязино, где возник пожар, находилось в аварийном состоянии. Также очевидцы заявили , что после возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация.

Пожар в офисном здании по адресу Заводской проезд, дом 2, возник около 14:00 24 июня. Огонь охватил здание с пятого по восьмой этаж. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

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Телеграм-каналы опубликовали видео, как один из заблокированных в горящем здании людей прыгнул из окна. В ролике видны еще несколько человек, а за ними — разгорающийся пожар. Когда пламя охватывает все помещение, еще один человек падает из окна. На других кадрах люди в задымленном здании выбивают окна, чтобы спастись от дыма и огня. Телеграм-канал „Осторожно, Москва“ со ссылкой на очевидцев сообщил, что люди, выбивавшие окна, ждали спасателей с 14:30, а затем, предположительно, выпрыгнули из окна, оказавшись в безвыходной ситуации. В МЧС заявили, что одного человека удалось спасти, но в здании могли оставаться еще девять человек.

Изначально СМИ и власти региона сообщили, что загорелось административное здание научно-исследовательского института „Платан“. Однако в пресс-службе холдинга „Росэлектроника“ заявили, что загоревшееся здание не имеет отношения к НИИ. „Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность“, — говорится в сообщении компании.

„Важные истории“ со ссылкой на данные из базы СПАРК пишут, что юридическое лицо НИИ „Платан“ как минимум до конца 2023 года было зарегистрировано по адресу Заводской проезд, дом 2 — там, где, как сообщало МЧС, произошел пожар. Затем адрес фирмы изменили на Восточную Заводскую промышленную, дом 16 — это здание соседствует с загоревшимся. На фото из „Яндекс.Карт“, которые были сделаны в 2021 году, на здании, которое сейчас тушат пожарные, видны таблички „Акционерное общество „НИИ Платан““ и „Особая экономическая зона „Исток““. В мае 2024 года, по информации журналистов, юрлицо НИИ „Платан“ прекратило деятельность и присоединилось к юрлицу Научно-производственное предприятие (НПП) „Исток“.