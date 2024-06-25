Венгерский футболист, потерявший сознание в матче с Шотландией, перенес операцию

На 68-й минуте нападающий сборной Венгрии столкнулся с шотландским вратарем Ангусом Ганном и остался лежать на газоне, совершая конвульсивные движения. Венгерские футболисты стали кричать, что футболисту нужна срочная помощь, и закрыли нападающего полотном, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз. Матч был приостановлен.

В понедельник вечером Венгерская футбольная федерация сообщила, что Варга перенес операцию в местной больнице в Штутгарте.

В федерации сообщили, что операция прошла успешно и что, по словам врачей, она прошла без осложнений. Также было объявлено, что уже в среду венгерского футболиста могут выписать из больницы.

Врачи диагностировали у венгра множественные переломы лицевых костей со смещением.

Сборная Венгрии обыграла шотландцев со счетом 1:0 и заняла третье место в группе A, сохранив шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.

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