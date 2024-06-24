При пожаре в офисном здании под Москвой погибли люди

В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в здании, ранее принадлежавшем НИИ „Платан“. МЧС России сообщило в понедельник, 24 июня, что огонь охватил четыре этажа - с 5-го по 8-й, в помещениях, по предварительным данным ведомства, заблокированы 9 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пишет, что при пожаре погибли два человека. По данным канала „112“, оба они спрыгнули с верхних этажей восьмиэтажного здания. Mash передает, что еще семеро задохнулись угарным газом или сгорели.

На публикуемых в соцсетях фотографиях и видео видно, что из окон здания валит черный дым, сотрудники института высовываются из разбитых окон, зовут на помощь, машут руками. МЧС сообщило, что спасателям удалось эвакуировать одного человека.

В горящем здании прогремел взрыв

Агентство ТАСС передает со ссылкой на оперативные службы, что в горящем здании произошел взрыв. „Причиной взрыва в горящем здании в подмосковном Фрязине стал газовый баллон“, - уточнил собеседник агентства.

Как пишет Telegram-канал „Сирена“, внутри здания произошло обрушение конструкции, от него отлетают горящие куски обшивки. На месте работают более 100 специалистов и 40 единиц техники, для помощи в тушении направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожару присвоена третья степень сложности.

Локализовать пожар пока не удается

По данным Telegram-канала Baza, пострадал как минимум один человек, надышавшись дымом, однако точное число пострадавших неизвестно. Издание отмечает, что локализовать пожар не удается - огонь уходит по перекрытиям. Площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, заявили в ГУ МЧС. По информации Mash, угарным газом отравились двое пожарных, один из них госпитализирован.

Позднее холдинг „Росэлектроника“ заявил, что горящее здание не имеет отношения к занимающемуся разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров НИИ „Платан“, как сообщалось ранее, а также к оборонной промышленности. Там рассказали, что в 1990-е годы оно перешло в частную собственность.