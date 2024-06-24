BBC News Русская служба
24.06.2024, 17:51

Десятки человек погибли в пожаре на заводе по производству батареек в Южной Корее. Есть раненые и пропавшие без вести

 
Пожар в Южной Корее
Пожар в Южной Корее
ФОТО: Kim Hong-Ji | Scanpix

Массивный пожар на заводе по производству литиевых батарей унес жизни по меньшей мере 22 человек в Южной Корее. Пожар вспыхнул в результате взрыва нескольких батарей в понедельник утром на заводе Aricell в городе Хвасон, примерно в 45 км к югу от Сеула, сообщает BBC.

На кадрах местного телевидения видны большие облака дыма и небольшие взрывы, продолжавшие происходить по мере того, как пожарные пытались потушить огонь. Часть крыши здания обрушилась.

Южная Корея является ведущим производителем литиевых батарей в мире. Они используются во многих товарах — от электромобилей до ноутбуков.

Представитель пожарной охраны Ким Джин Ён сообщил, что среди погибших 18 граждан Китая, один лаосец и двое южнокорейских рабочих. Не все тела пока опознаны. Также предположительно без вести пропал как минимум еще один человек.

„Большинство погибших сильно обгорели, поэтому потребуется некоторое время, чтобы опознать каждого“, — цитирует Кима агентство Франс пресс.

Еще восемь человек получили травмы, двое — серьезные. Всего на момент пожара в помещении работало около 100 человек.

По словам специалистов, возгорание батарей и аккумуляторов приводит к самым сложным формам пожара, когда огонь быстро распространяется, и времени на спасение людей чрезвычайно мало.

„Сырье для аккумуляторов, например, никель, легко воспламеняется. По сравнению с пожаром, вызванным другими материалами, при возникновении такого возгорания зачастую времени на реагирование не хватает“, — прокомментировал произошедшее агентству Reuters Ким Джэ Хо, профессор по предотвращению пожаров и стихийных бедствий в Университете Тэджона.

По его словам, у рабочих было мало времени, чтобы спастись.

Тушить подобные пожары приходится сухим песком, так как вода вступает в реакцию с литием. Пожарным понадобилось несколько часов, что взять огонь под контроль.

Но сохраняется риск того, что после тушения пожар может неожиданно возобновиться из-за химической реакции.

В момент возгорания на втором этаже завода Aricell размещалось около 35 тысяч аккумуляторных элементов, готовых для проверки и упаковки.

По словам представителя пожарной охраны Кима Джина Ёна, пожар начался в результате взрыва нескольких из них.

Что именно спровоцировало взрыв, пока неясно, но специалисты объясняют, что литиевые батареи могут взрываться, если они повреждены или перегреты.

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