ЕС разработал способ обойти вето Венгрии по Украине

Европейский Союз разработал юридическую возможность, которая позволит ему обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины на доходы от замороженных средств РФ. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник, 24 июня, интервью газете Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает DW.

Необходимо решение по использованию прибыли от средств РФ

Этот обходной путь „сложен, как и каждое юридическое решение, но он работает“, отметил Боррель. По его словам, такой шаг стал необходимым, поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности о резервировании прибыли от замороженных российских активов, а потому она „не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег“.

Данное решение может позволить G7 предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов к декабрю, который должен быть погашен за счет будущих поступлений, пишет далее Financial Times, ссылаясь на решение, принятое на саммите „большой семерки“ в начале июня в Италии.

„Юридическую лазейку“ обсудят на заседании Совета ЕС 24 июня

Юридический обходной путь обсудят министры иностранных дел ЕС на заседании в Люксембурге 24 июня, отмечается далее.

Венгрия, к которой перейдет председательство в ЕС во второй половине 2024 года, выступает против военной помощи Украине со стороны Евросоюза. Кроме того, Будапешт блокирует выделение на военную помощь Украине примерно 6,5 млрд евро, в которую входят три транша из Европейского фонда мира (ЕФМ) по 500 млн евро каждый, а также 5 млрд евро из нового фонда помощи для Украины, недавно учрежденного в рамках ЕФМ. Под вопросом остается и использование Евросоюзом прибыли от замороженных в рамках санкций активов Центробанка РФ на закупку вооружений для Украины.

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