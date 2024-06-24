Правда ли, что поговорка „первый блин комом“ связана с медведями?

Ежегодно в преддверии Масленицы появляется множество публикаций, рассказывающих о „настоящем“ происхождении всем известной поговорки. Основной тезис таких текстов одинаков: нужно говорить не „ко́мом“, а „кома́м“ — так в старину называли медведей, у которых как раз во время Масленицы заканчивалась спячка, а наши предки подкармливали животных блинами. Отсюда же якобы и „исконное“ название праздника — Комоедица. Некоторые даже делают из этого заключение, что слова „кома“ и „коматозный“ также происходят от старого русского слова со значением „медведь“. Иногда авторы подобных публикаций также утверждают, что до нас поговорка дошла в сокращённом виде: полностью она якобы звучит как „первый блин комам, второй знакомым, третий дальней родне, а четвёртый мне“. Тексты такого содержания особенно любят издания в регионах, например в Ростовской, Пензенской и Томской областях, а также на Ямале. Аналогичные разъяснения можно встретить на сайте сети книжных магазинов „Читай-город“ и компании Bonduelle.

Для начала нужно разобраться, действительно ли в старину поговорка „первый блин комом“ писалась иначе и, следовательно, могла иметь иное значение. Один из самых известных дореволюционных сборников пословиц и поговорок составил Владимир Даль, автор знаменитого словаря. В изданном в 1862 году труде „Пословицы русского народа“ он приводит такую формулировку: „Первый блин, да комом“. В похожей форме это выражение использовали и ранее: например, Пушкин в письме Вяземскому в 1831 году сообщал: „Яковлев издаёт к масленице альманах „Блин“. Жаль, если первый блин его будет комом“. Как видим, вот уже как минимум 200 лет с медведями фраза никак не связана. Впрочем, якобы „полная“ версия поговорки и того моложе — впервые эти слова прозвучали в песне из фильме „Вот моя деревня“ 1972 года. Ни с Масленицей, ни с медведями слова этой композиции никак не связаны.