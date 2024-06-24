Как РФ руками несовершеннолетних поджигает автомобили ВСУ

Россия в войне против Украины не брезгует никакими средствами. По данным украинских правоохранителей, в последнее время спецслужбы РФ все чаще пробуют вербовать украинских подростков на мелкие диверсии. Речь идет преимущественно о написании антиукраинских лозунгов в публичных местах и поджоге автомобилей украинских военнослужащих.

„Заработать 500 долларов“

„17 июня меня разбудили в три часа ночи, когда увидели полицию и пожарных возле моей машины. Я вышел, когда машину уже потушили. Она не очень пострадала - только несколько навесных деталей расплавило“, - вспоминает в разговоре с DW военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Котов, автомобиль которого хотели сжечь. Это был военный джип, окрашенный в зеленый цвет. Когда собеседник DW вышел на улицу, полиция уже допрашивала вероятных злоумышленников - женщину и ее несовершеннолетнего сына. „Я стоял возле них и слышал разговор с полицейскими. Люди достаточно простые. Женщина говорила, что они в долгах, а ее сын увидел в Telegram, что можно заработать 500 долларов, если подожжешь машину. Поэтому речь не идет о каком-то там мировоззренческом выборе этих людей. Они существуют в другой прослойке общества, где не интересуются войной“, - отмечает Котов.

Как подтвердили DW в нацполиции Украины, к поджогу машины Тараса Котова причастна 48-летняя женщина с 14-летним сыном, которые приехали в Киев из Черниговской области. По данным правоохранителей, в столице Украины они в течение нескольких дней подожгли два транспортных средства, принадлежащих военным. „Указание жечь автомобили ВСУ сообщники получили через соцсети. За это заказчик пообещал им денежное вознаграждение в обмен на видео подтверждение выполненного задания“, - говорят полицейские.

Поджогов все больше и больше