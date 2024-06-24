ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Испания обыграла Албанию

На 13-й минуте Ольмо отдал пас вразрез на ход Торресу, который аккуратно пробил в дальний угол.

Испанцы владели инициативой весь первый тайм, но забить еще раз не смогли. На 44-й минуте Асслани едва не сравнял счет, но испанцев спас вратарь Райя.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Албания показала зубы, но все равно завершает „группу смерти“ на последнем месте.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B.

В 1/8 финала испанцы встретятся с одной из команд, занявших третье место в группах A, D, E или F.

С кем сыграют команды из группы В, которые выйдут в плей-офф?

Победители группы B Испания встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F.

Команда, занявшая второе место в группе B, встретится со Швейцарией. Если третья команда из группы B также выйдет в плей-офф, то она сыграет с победителями группы E или группы F (Португалия). В группе Е все команды (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) перед заключительным туром набрали по три очка.

Турнирная таблица:

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