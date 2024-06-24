Теракты в Дагестане: что известно на данный момент

Одной из первых жертв нападения террористов стал настоятель церкви в Дербенте, протоиерей Николай Котельников. По словам заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, 66-летнему священнику перерезали горло. Официально эта информация не была подтверждена.

Также стало известно о перестрелке полицейских с группой людей в селе Сергокала, являющемся административным центром Сергокалинского района Дагестана. Оно расположено между Дербентом и Махачкалой.

Позднее СМИ сообщили, что обстрелявшая полицейских группа людей также атаковала Свято-успенский собор в Махачкале и синагогу на улице Ермошкина, а также расположенный на той же улице пост ДПС. Очевидцы публиковали видео дыма, поднимающегося в районе синагоги.

В то же время о перестрелках в городе стали писать жители Махачкалы. Telegram-канал Baza опубликовал снятое очевидцами видео - на нем видны несколько людей с автоматическим оружием рядом с полицейской машиной. Предположительно, они открыли огонь по патрульным.

Почти одновременно с этим появились сообщения об обстреле синагоги Келе-Нумаз, которая расположена примерно в 500 метрах от церкви, на соседней улице. В синагоге после этого возник крупный пожар.

Первые сообщения о нападении на православную церковь в Дербенте появились 23 июня немногим позднее 18.00 по местному времени. Согласно данным очевидцев, атаке подверглась Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Региональное отделение Следственного комитета РФ возбудило в связи с инцидентами уголовное дело по статье ст. 205 УК РФ („Террористический акт“). DW собрала информацию, известную о теракт ах к утру 24 июня.

Силовые ведомства продолжают контртеррористические мероприятия в Дагестане после того, как в вечером в воскресенье, 23 июня, в регионе произошел ряд нападений на религиозные объекты. Группа людей обстреляла из автоматического оружия церковь и синагогу в Дербенте, аналогичное нападение было совершено на церковь в Махачкале.

В Махачкале жертвой нападавших стал охранник собора, вооруженный газовым пистолетом, сообщил Хадулаев. При этом посетители и служащие собора успели забаррикадироваться внутри здания.

О пострадавших в результате нападения на синагоги не сообщается. Однако пожар в Келе-Нумаз смогли потушить лишь спустя несколько часов после нападения.

Согласно заявлению главы Дагестана Сергея Меликова, в ходе атак погибло „более 15“ полицейских и несколько граждан, а также пострадали как минимум 25 человек. В республике объявлен трехдневный траур.

К терактам в Дагестане могут быть причастны исламисты

Как минимум пятеро участников теракта были убиты в ходе перестрелок с правоохранителями, а активная фаза КТО уже завершена, сообщили в ночь на 24 июня в Национальном антитеррористическом комитете. Меликов в то же время утверждает, что ликвидировать удалось шестерых боевиков. При этом есть вероятность, что нападавших было больше - в республике продолжает действовать режим контртеррористической операции, меры безопасности усилили и другие регионы Северного Кавказа.

К утру 24 июня ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападения на религиозные объекты в Дагестане. Однако нападавшие могут иметь отношение к „международным террористическим организациям“, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. „Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации“, - цитирует собеседника издание.

Официальных сообщений о возможных организаторах терактов в Дагестане не поступало. Однако ряд представителей властей РФ, среди которых Меликов и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заявили, что атаки были организованы „извне“.

В то же время силовики опознали личности троих из убитых участников нападений в Махачкале. Ими оказались сыновья и племянник Магомеда Омарова - главы Сергокалинского района Дагестана, в административном центре которого также произошла стрельба, отмечают российские СМИ.

Чиновник занимал должность главы района с 2010 года и входил в партию „Единая Россия“. Он был задержан полицией, после чего написал заявление об отставке. „Единая Россия“ также сообщила РИА „Новости“ об исключении Омарова из партии за „дискредитирующие действия“ и убрала страницу с его профилем со своего сайта.

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