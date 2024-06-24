ФОТО и ВИДЕО | Футболисту сборной Венгрии потерял сознание после столкновения с вратарем Шотландии

На 68-й минуте нападающий сборной Венгрии столкнулся с шотландским вратарей Ангусом Ганном и остался лежать на газоне, совершая конвульсивные движения. Венгерские футболисты стали кричать, что футболисту нужна срочная помощь, и закрыли нападающего полотном, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз. Матч был приостановлен.

Барнабаша увезли с поля на специальной каталке, продолжая прикрывать.

„Состояние Барнабаша Варги стабильное! Игрок сейчас находится в одной из больниц Штутгарта! Мы немедленно сообщим вам, если появятся какие-либо новости о его статусе“, — сообщила после матча в соцсети Х Венгерская футбольная федерации.

Позже федерация добавила новое сообщение:

„Несколько костей на лице Барнабаса Варги были сломаны после столкновения во время матча, а также он получил сотрясение мозга. Скорее всего, ожидается операция“, — говорится в заявлении федерации в социальной сети X.

В матче заключительного тура группового этапа венгры обыграли Шотландию (1:0) благодаря голу Кевина Чобота на 10-й добавленной ко второму тайму минуте (99:32).

Венгрия, набравшая в трех матчах три очка и разницей голов минус три, сохраняет шансы выйти в плей-офф – для этого надо войти в четверку лучших среди занявших третье место.

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