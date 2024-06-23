Экс-глава „фабрики троллей“ Пригожина задержан в Петербурге

Бывший топ-менеджер связанного с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным медиахолдинга „Патриот“ Илья Горбунов и главный редактор „Конкретно.ру“ Кирилл Метелев задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Собеседник газеты „Известия“ отметил, что их задержание никак не связано с Пригожиным. Кроме того, источник уточнил, что Горбунова уже арестовали.

По данным „Фонтанки“, Горбунову и Метелеву вменяют статью о вымогательстве. По версии следствия, медиаменеджеры вымогали деньги у экс-гендиректора телеканала „Санкт-Петербург“ Александра Малькевича. Он занимает должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга.

Горбунова арестовали в качестве подозреваемого по делу о махинациях с иностранной валютой, указывает издание 78.ru.

Горбунов, Метелин и Малькевич работали на Пригожина

Илья Горбунов работал в „Комсомольской правде“ и агентстве РИА „Новости“. В 2019 году он возглавил медиагруппу „Патриот“, а в 2020 году начал руководить „фабрикой троллей“ и Telegram-каналами медиаимперии Пригожина.

Главный редактор издания „Конкретно.ру“ Кирилл Метелев был соучредителем журнала частных охранных предприятий „Оперативное прикрытие“ и издателем газеты „Версия в Питере“. По данным „Фонтанки“, он мог иметь отношение к проектам, связанным с Пригожиным.

Малькевич в 2020-2023 годах возглавлял телеканал „Санкт-Петербург“. До этого он руководил сайтом USA Really - дочерним проектом „Федерального агентства новостей“, которое входило в медиагруппу „Патриот“ Пригожина. После начала войны в Украине Малькевич принимал активное участие в создании телеканалов на оккупированных территориях.

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