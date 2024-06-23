ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Германия вырвала ничью у Швейцарии и вышла в плей-офф с первого места

На 17-й минуте Роберт Андрих вывел немцев вперед, но гол был отменен после ВАР из-за фола Джамала Мусиалы в атаке на Мишеле Эбишере. Спустя 10 минут свой гол забили швейцарцы. Дан Ндойе получил пас от Фройлера и в касание переправил мяч в ворота.

На 84-й минуте нападающий Рубен Варгас забил второй гол сборной Швейцарии, однако он был отменён из-за офсайда.

В компенсированное ко второму тайму время немцы сравняли счет. Вышедший на замену Фюллькруг замкнул подачу Раума с левого фланга и помог Германии сыграть вничью.

Германия с семью очками вышла в плей-офф с первого места, а Швейцария (5 очков) со второго.

Что ждет тех, кто выйдет из группы А в плей-офф?

Победитель группы А встретится в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе С. В группе С играют Англия, Дания, Словения и Сербия.

Команда, занявшая второе место в группе А, встретится в плей-офф с командой, занявшей второе место в группе В. В группе B играют Испания, Италия, Албания и Хорватия. Испания уже гарантировала себе первое место.

Если команда, занявшая третье место в группе А, также выйдет в плей-офф, то она сыграет с Испанией, Португалией или победителем группы Е. В группе Е играют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok..