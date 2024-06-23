ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Германия вырвала ничью у Швейцарии и вышла в плей-офф с первого места
В воскресенье, 23 июня, стартовал третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. В матче группы А, который проходил во Франкфурте, сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1).
На 17-й минуте Роберт Андрих вывел немцев вперед, но гол был отменен после ВАР из-за фола Джамала Мусиалы в атаке на Мишеле Эбишере. Спустя 10 минут свой гол забили швейцарцы. Дан Ндойе получил пас от Фройлера и в касание переправил мяч в ворота.
На 84-й минуте нападающий Рубен Варгас забил второй гол сборной Швейцарии, однако он был отменён из-за офсайда.
В компенсированное ко второму тайму время немцы сравняли счет. Вышедший на замену Фюллькруг замкнул подачу Раума с левого фланга и помог Германии сыграть вничью.
Германия с семью очками вышла в плей-офф с первого места, а Швейцария (5 очков) со второго.
Что ждет тех, кто выйдет из группы А в плей-офф?
Победитель группы А встретится в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе С. В группе С играют Англия, Дания, Словения и Сербия.
Команда, занявшая второе место в группе А, встретится в плей-офф с командой, занявшей второе место в группе В. В группе B играют Испания, Италия, Албания и Хорватия. Испания уже гарантировала себе первое место.
Если команда, занявшая третье место в группе А, также выйдет в плей-офф, то она сыграет с Испанией, Португалией или победителем группы Е. В группе Е играют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина.
Турнирная таблица:
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