ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Венгрия обыграла Шотландию, забив на последних минутах

Первая половина первого тайма принадлежала Шотландии, а вторая - Венгрии. Ближе всего к голу были венгры, когда на 41-й минуте Вилли Орбан попал в перекладину.

На 70-й минуте нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга столкнулся с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном и его унесли с поля на носилках.

На последней, десятой компенсированной минуте игры гол нападающего сборной Венгрии Кевина Чобота принёс победу команде.

Венгрия набрала три очка и сохранила шансы выйти в плей-офф – для этого надо войти в четверку лучших среди занявших третье место.

Что ждет тех, кто выйдет из группы А в плей-офф?

Победитель группы А встретится в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе С. В группе С играют Англия, Дания, Словения и Сербия.

Команда, занявшая второе место в группе А, встретится в плей-офф с командой, занявшей второе место в группе В. В группе B играют Испания, Италия, Албания и Хорватия. Испания уже гарантировала себе первое место.

Если команда, занявшая третье место в группе А, также выйдет в плей-офф, то она сыграет с Испанией, Португалией или победителем группы Е. В группе Е играют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина.

Турнирная таблица:

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