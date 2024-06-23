СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Шотландия и Венгрия в одном тайме от вылета с турнира (0:0)

Первая половина первого тайма принадлежала Шотландии, а вторая - Венгрии. Ближе всего к голу были венгры, когда на 41-й минуте Вилли Орбан попал в перекладину.

В случае ничьей турнир покинут обе сборные.

До матча:

У шотландцев на данный момент только одно очко, а венгры оба предыдущих матча проиграли. Так что кто-то из них уже точно займет четвертое последнее место и сразу после игры отправится домой. В случае ничьей турнир покинут обе сборные. И даже победа одного из соперников не гарантирует им выход из группы.

Если Швейцария проиграет Германии, а Шотландия выиграет у Венгрии, то у обеих команд будет по четыре очка. Поскольку матч между этими двумя командами закончился вничью (1:1), учитывается разница голов. На данный момент она составляла 4:2 в пользу швейцарцев и 2:6 в пользу шотландцев, так что на данный момент Швейцария имеет преимущество. Какая бы из сборных ни заняла третье место при равенстве очков, она все равно может попасть в плей-офф. Четыре обладателя третьих мест с лучшими показателями попадут в плей-офф.

Для Венгрии единственный вариант для выхода в плей-офф - обыграть Шотландию и надеяться, что трех очков для выхода в 1/8 хватит.

Что ждет тех, кто выйдет из группы А в плей-офф?

Победитель группы А встретится в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе С. В группе С играют Англия, Дания, Словения и Сербия.

Команда, занявшая второе место в группе А, встретится в плей-офф с командой, занявшей второе место в группе В. В группе B играют Испания, Италия, Албания и Хорватия. Испания уже гарантировала себе первое место.

Если команда, занявшая третье место в группе А, также выйдет в плей-офф, то она сыграет с Испанией, Португалией или победителем группы Е. В группе Е играют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина.

Турнирная таблица:

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