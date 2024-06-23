Чемпион Эстонии по хоккею проведет матчи Континентального Кубка в Нарве

Турнир пройдет с 20 по 22 сентября в Нарве, передает официальный сайт Эстонского хоккейного союза.

В следующий раунд выйдет только победитель турнира.

Континентальный Кубок принято считать вторым по значимости после Хоккейной Лиги чемпионов международным клубным турниром в Европе. Эстонию в Континентальном кубке представляет чемпион страны, которым в минувшем сезоне спустя семь лет стала нарвская команда „Паэмурру“.

Последни раз нарвская команда выступала в Континентальном Кубке в 2017 году. Тогда „Паэмурру“ проиграл украинскому „Донбассу“ (2:4), польскому „Тыху“ (0:11) и латвийскому „Курбадсу“ (1:2).

Матчи второго этапа пройдут 18-20 октября в Италии и Румынии. Матчи третьего этапа пройдут 15-17 ноября в Словакии и Дании, а финальный этап - 16-19 января.

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