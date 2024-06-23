Исторический расклад в одной из групп на Евро-2024. Будет ли повторение того, что было на чемпионате мира 30 лет назад?

После двух сыгранных матчей у всех команд группы Е, где выступают Румыния, Бельгия, Украина и Словакия, по три очка (по одной победе и одному поражению). Румыния и Бельгия имеют небольшое преимущество из-за разницы забитых и пропущенных мячей (+1), Словакия идет третей (0), а Украина четвёртой (-2).

В первом туре Румыния обыграла Украину со счетом 3:0, а Словакия сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Во втором раунде счет победы одержали уже Бельгия и Украина. Бельгия обыграла Румынию со счетом 2:0, а украинцы - Словакию со счетом 2:1.

Решающий третий тур состоится 26 июня. Словакия сыграет с Румынией и Украина с Бельгией. Учитывая турнирную таблицу, конечно, у каждой команды еще есть шанс выиграть свою группу или занять в ней последнее место.

Существует также вероятность того, что все четыре команды завершат групповой этап с равным количеством очков. Это случится, если все матчи среды закончатся вничью. Тогда мы начнем смотреть на количество очков, набранных в личных встречах, и на общую разницу забитых и пропущенных мячей.

Повторится ли сценарий 1994 года?

Если на чемпионатах Европы ничего подобного еще не случалось, то на чемпионате мира - случалось. В 1994 году Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия выступали в группе E.

Тридцать лет назад все команды в группе Е закончили групповой этап, набрав четыре очка. Общая разница забитых и пропущенных мячей у всех команд была нулевой. Мексика выиграла группу благодаря трем забитым мячам. Ирландия заняла второе место, опередив Италию, выиграв у итальянцев со счетом 1:0. Итальянцы прошли дальше, потому что были одной из лучших команд, занявших третье место в группе. Норвегия стала единственной командой, уехавшей домой с четырьмя очками.

Какие результаты к чему приведут в последнем туре? Румыния займет одно из двух первых мест и выйдет в 1/8 финала, если не проиграет в последнем туре. Румыния займет первое место, если победит, а Бельгия потеряет очки. В случае ничьих в обоих матчах Румыния станет первой, если ничья в матче с Бельгией не будет более результативной. Румыния не выйдет в 1/8 финала, если проиграет, а Украина избежит поражения. Бельгия займет одно из двух первых мест и выйдет в 1/8 финала, если не проиграет в последнем туре. Бельгия займет первое место, если победит, а Словакия потеряет очки, или если обе встречи завершатся вничью и ничья Бельгии будет более результативной. Бельгия не выйдет в 1/8 финала, если проиграет, а Румыния избежит поражения. Словакия займет одно из двух первых мест и выйдет в 1/8 финала, если победит у Румынии. Словакия финиширует третьей, если сыграет вничью. Словакия займет первое место, если победит, а Украина потеряет очки с Бельгией. Словакия не выйдет в 1/8 финала, если проиграет, а Бельгия избежит поражения. Украина займет одно из двух первых мест и выйдет в 1/8 финала, если обыграет Бельгию. Украина займет первое место, если победит, а Румыния потеряет очки со Словакией. Украина финиширует третьей, если сыграет вничью, а в параллельном матче ничьей не будет. Украина не выйдет в 1/8 финала, если проиграет, а Словакия избежит поражения, или если оба матча завершатся вничью.

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