Исторический расклад в одной из групп на Евро-2024. Будет ли повторение того, что было на чемпионате мира 30 лет назад?
После двух туров группового этапа группа Е, — где выступают Бельгия, Румыния, Словакия, Украина, — единственная, где у всех команд равное количество очков.
После двух сыгранных матчей у всех команд группы Е, где выступают Румыния, Бельгия, Украина и Словакия, по три очка (по одной победе и одному поражению). Румыния и Бельгия имеют небольшое преимущество из-за разницы забитых и пропущенных мячей (+1), Словакия идет третей (0), а Украина четвёртой (-2).
В первом туре Румыния обыграла Украину со счетом 3:0, а Словакия сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Во втором раунде счет победы одержали уже Бельгия и Украина. Бельгия обыграла Румынию со счетом 2:0, а украинцы - Словакию со счетом 2:1.
Решающий третий тур состоится 26 июня. Словакия сыграет с Румынией и Украина с Бельгией. Учитывая турнирную таблицу, конечно, у каждой команды еще есть шанс выиграть свою группу или занять в ней последнее место.
Существует также вероятность того, что все четыре команды завершат групповой этап с равным количеством очков. Это случится, если все матчи среды закончатся вничью. Тогда мы начнем смотреть на количество очков, набранных в личных встречах, и на общую разницу забитых и пропущенных мячей.
Повторится ли сценарий 1994 года?
Если на чемпионатах Европы ничего подобного еще не случалось, то на чемпионате мира - случалось. В 1994 году Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия выступали в группе E.
Тридцать лет назад все команды в группе Е закончили групповой этап, набрав четыре очка. Общая разница забитых и пропущенных мячей у всех команд была нулевой. Мексика выиграла группу благодаря трем забитым мячам. Ирландия заняла второе место, опередив Италию, выиграв у итальянцев со счетом 1:0. Итальянцы прошли дальше, потому что были одной из лучших команд, занявших третье место в группе. Норвегия стала единственной командой, уехавшей домой с четырьмя очками.
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