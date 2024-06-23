The Washinghton Post: Россия за полгода могла получить из КНДР 1,6 миллиона снарядов для войны в Украине

По данным C4ADS, за указанный период из двух портовых городов на российском Дальнем Востоке в 16 населенных пунктов на западе РФ на границе с Украиной были доставлен 74 тысячи метрических тонн грузов, что соответствует весу 1,6 миллиона артиллерийских снарядов того калибра, который используют войска РФ. В пунктах назначения эти грузы помечались как „боеприпасы“.

Северная Корея не указывается напрямую как страна происхождения этих грузов, но отправление их из портовых городов на Дальнем Востоке совпадает с временем захода туда судов, прибывших из КНДР.

Издание отмечает, что это серьезное косвенное доказательство поставок боеприпасов из КНДР в Россию, о которых неоднократно говорили на Западе.

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