Здоровье
23.06.2024, 11:21

СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ | Секретное оружие для борьбы с клещами

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Чтобы человек заразился болезнью Лайма, клещ должен находиться на его теле не менее 12 часов.
Чтобы человек заразился болезнью Лайма, клещ должен находиться на его теле не менее 12 часов.
ФОТО: Shutterstock

„Я думала, что если не хочешь использовать химикаты, то от клещей в саду не избавишься“, - пишет Анна из Йыгевамаа в Maaleht. Однако садовнице удалось найти секретное оружие против клещей.

Клещи - опасные вредители, от которых человеку передаются два основных заболевания: клещевой энцефалит и бореллиоз. Хотя в наши дни в магазинах продается множество химических средств от клещей, есть и вполне природные способы борьбы с ними.

„У меня большой сад, и так как я пожилой человек и живу одна, я не могу постоянно подстригать газон во всем саду. Поэтому там много высокой травы, в которой ждут своих жертв клещи. В этом году я уже сняла с себя около 10 клещей. К счастью, соседка посоветовала хорошее средство борьбы с ними“, - пишет Анна.

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