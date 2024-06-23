СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ | Секретное оружие для борьбы с клещами

Клещи - опасные вредители, от которых человеку передаются два основных заболевания: клещевой энцефалит и бореллиоз. Хотя в наши дни в магазинах продается множество химических средств от клещей, есть и вполне природные способы борьбы с ними.

„У меня большой сад, и так как я пожилой человек и живу одна, я не могу постоянно подстригать газон во всем саду. Поэтому там много высокой травы, в которой ждут своих жертв клещи. В этом году я уже сняла с себя около 10 клещей. К счастью, соседка посоветовала хорошее средство борьбы с ними“, - пишет Анна.